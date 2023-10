Heinevetter schreibt doppelt Geschichte - Häfner kontert Kritiker

Der achte Spieltag in der Handball-Bundesliga hielt gleich mehrere Überraschungen bereit. Für die des TVB Stuttgart gegen Favorit Flensburg waren zwei verdiente deutsche Nationalspieler hauptverantwortlich.

Für dieses Jubiläum wollte Silvio Heinevetter offenbar mal wieder einen raushauen. Bei seinem 600. Bundesligaspiel wuchs der 38-Jährige regelrecht über sich hinaus und brachte die Flensburger Werfer beim 34:31-Heimsieg reihenweise zur Verzweiflung. Mit 15 Paraden (davon ein Siebenmeter, Fangquote bei knapp 36 Prozent) überflügelte Heinevetter die SG-Keeper Benjamin Buric (6 Paraden) und Kevin Möller (4) deutlich.

Neben dem persönlichen Meilenstein war die überragende Leistung auch ein wichtiges Puzzleteil bei einem Stück Stuttgarter Geschichte - nie zuvor hatte der TVB gegen die SG Flensburg-Handewitt gewinnen können. Heinevetter, der in der Liste der HBL-Rekordspieler noch die Torhüter Carsten Lichtlein, Johannes Bitter und Jan Holpert vor sich hat, bestätigte seinen starken Saisonstart. Ligaweit weist er die drittmeisten Paraden (75) hinter Magdeburgs Nikola Portner (81) und Berlins Dejan Milosavljev (94) vor.

"Man kann sich sicher vorstellen, wie groß die Freude gerade in der Kabine war und wie erleichtert auch das Trainerteam ist", gestand TVB-Coach Michael Schweikardt hinterher ein: "Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass viel mehr in dieser Mannschaft steckt, als die Ergebnisse letztendlich gezeigt haben."

Vor dem Spiel standen die Stuttgarter, die aus den ersten sechs Spielen nur zwei Punkte hatten sammeln können, auf dem letzten Tabellenplatz. Der Premierensieg gegen Flensburg soll den Schwaben nun einen echten Boost geben. Dass die Stuttgarter im ganzen Spiel nur ein einziges Mal zurückgelegen hatten (2:3), machte Schweikardt als Zeichen der "Souveränität" aus.

"Konnten sehen, wie wertvoll Kai für uns ist"

"Es war ein gelungener Abend für uns, an dem wir auch sehen konnten, wie wertvoll Kai Häfner für uns ist", fügte der TVB-Coach an: "Das freut mich für ihn persönlich auch sehr, nachdem er in den letzten Wochen viel Kritik bekommen hat. Aber er ist ein Führungsspieler, den wir brauchen werden, um Erfolge zu feiern."

Häfner war das Pendant zu Heinevetter auf der anderen Seite des Feldes. Der Europameister von 2016 erzielte elf Treffer und legte drei weitere auf. "Kai Häfner war unglaublich gut, aber unser Matchplan hat natürlich nicht vorgesehen, dass er so intensiv und gut spielt", gestand auch SG-Cheftrainer Nicolej Krickau ein.

Häfner brachte seine Gefühlswelt wie folgt auf den Punkt: "Wir sind wirklich sehr, sehr glücklich über die zwei Punkte heute. Wir haben in den letzten Wochen, völlig zu Recht, ordentlich auf die Mütze bekommen. Sowohl jeder einzelne als auch wir als Mannschaft. Und da tut der Sieg heute und die zwei Punkte natürlich unglaublich gut. Das wollen wir genießen, wissen aber auch, das darf jetzt keine Ausnahme bleiben."

Krickau glaubt an den TVB

Mit den kommenden Auswärtsspielen in Hamburg (12. Oktober), Lemgo (26. Oktober) und Wetzlar (29. Oktober) sowie dem Heimauftritt gegen Vizemeister Magdeburg (22. Oktober) stehen den Stuttgartern hohe Hürden bevor. Krickau aber glaubt, dass der TVB noch für so manche Überraschung gut sein wird: "Sie haben heute sehr verdient gewonnen. Und ich finde auch, heute hat man ganz deutlich gesehen, dass der TVB ein großes Potenzial hat und dass es unverdient ist, dass sie bis heute nicht noch mehr Punkte gesammelt haben. Sie haben viele gute Spiele gezeigt."