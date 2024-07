Hein soll beim SSV Jahn auf Rothammer folgen

Wie der Zweitligist Jahn Regensburg mitteilte, wird der Vorstandsvorsitzende Horst Rothammer Ende des Jahres ausscheiden. Sein designierter Nachfolger steht bereits fest.

Nach dann über zehn Jahren an der Spitze der Oberpfälzer wird Rothammer zum 31. Dezember 2024 seinen Vorsitz im Vorstand des e.V. abgeben. Der Rückzug erfolgt auf eigenen Wunsch, teilte der SSV mit. Der 71-Jährige bleibt weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA.

"In den zehn Jahren meiner Amtszeit wurde der Jahn zu einem der wirtschaftlich gesündesten, schuldenfreien Profifußballklubs Deutschlands, ist in der Gesellschaft der Region fest verwurzelt und nimmt seine Botschafterrolle für Regensburg und Ostbayern engagiert und überzeugend wahr", wird Rothammer auf der SVV-Website zitiert. "Vor diesem Hintergrund kann ich die Aufgaben, die mit diesem Amt verbunden sind, guten Gewissens abgeben." Rothammer wird aber in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Jahn KG weiterhin nah am Verein sein und sich "soweit gewünscht einbringen".

Auch der Nachfolger Rothammers als Vorstandsvorsitzender steht bereits in den Startlöchern - und ist in Regensburg alles andere als ein Unbekannter. Denn zum neuen Jahr soll der ehemalige Jahn-Profi Oliver Hein den Vorsitz übernehmen. Der in Straubing geborene Hein verbrachte seine komplette Profikarriere von 2009 bis 2021 im Trikot der Regensburger, für die er in 143 Drittligapartien sowie in 69 Zweitligaspielen auflief.

"Ehre und Verpflichtung zugleich"

Zwar wurde Hein vom aktuellen Aufsichtsrat einstimmig als neuer Vorstandsvorsitzender vorgeschlagen, allerdings muss der neue Aufsichtsrat, der im November auf der Mitgliederversammlung gewählt wird, die Personalie noch bestätigen.

"Sollte der Aufsichtsrat mich zum Vorstandsvorsitzenden wählen, würde ich mich sehr über das Vertrauen freuen, das er in mich setzt. Es wäre mir eine Ehre und eine Verpflichtung zugleich, den erfolgreichen und werteorientierten Weg des Jahn fortzuführen", sagte Hein.

Jahn Regensburg schaffte in der abgelaufenen Saison in der Zweitliga-Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga. Mit schon acht Neuzugängen war der SVV einer der aktivsten Zweitligisten in der bisherigen Transferperiode.