Der Begriff "Heimvorteil" wird kontrovers diskutiert. Gemeint ist ein Vorteil für die heimische Mannschaft, häufig begründet mit den Fans und der Vertrautheit des eigenen Stadions. Ob Mythos oder nicht - vom Heimvorteil sollten Fußballfans schon einmal gehört haben.

Was ist ein Heimvorteil?

Ein Heimvorteil im Fußball beschreibt den Vorteil der Mannschaft im eigenen Stadion zu spielen. Dabei wird das Team im Heimstadion von zahlreichen Fans unterstützt. Die Anfahrtswege sind kürzer und das gesamte Stadion ist vertraut. Der Heimvorteil indiziert, dass Mannschaften im heimischen Stadion mehr Punkte erzielen.

Gibt es den Heimvorteil wirklich?

Mittlerweile gibt es viele Studien und Anhaltspunkte für einen Heimvorteil. So war die Anzahl der Heimsiege in der Corona-Pandemie rückläufig, als keine Fans ins Stadion durften. Aber auch ein Blick auf die ewigen Heim- und Auswärtstabellen der Bundesliga im geschichtlichen Verlauf, zeigt die Relevanz des Heimvorteils. Der FC Bayern München hat beispielsweise bei Heimspielen in der bayerischen Landeshauptstadt deutlich mehr Punkte als in der Ferne erzielt.

Aber was macht den Heimvorteil aus?

Mit den folgenden Punkten lässt sich der Heimvorteil plausibel erklären:

· Die Stimmung der Fans

· Gewohnheit und Wohlgefühl

· Das Stadion