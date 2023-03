Heimstetten jubelt im Keller-Krimi - Augsburger Profi-Spritze sticht gegen Wacker

Auch wenn der 28. Spieltag der Regionalliga Bayern bereits am Freitagabend mit zwei Partien - unter anderem dem Kellerduell zwischen Heimstetten und Rain/Lech (Endstand 2:1) - seine Tore öffnete, richtet sich das Hauptaugenmerk an diesem Wochenende auf das Topspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers am Samstagnachmittag. Dabei kann vor allem die SpVgg einen großen Schritt gen Meisterschaft tätigen.

Heimstetten zeigt Moral im Keller

Für den SV Heimstetten wird die Luft im Tabellenkeller allmählich immer dünner. 13 Punkte trennten die Mannschaft von Christoph Schmitt vorab des 28. Spieltages von den Relegationsplätzen, 14 waren es bis zum rettenden Ufer. Um den letzten Funken Hoffnung im Abstiegskampf nicht frühzeitig ad acta legen zu müssen, galt für den SVH zum Auftakt gegen den TSV Rain/Lech eine klare Devise: Verlieren verboten.

Die Hausherren schienen dem Druck gewachsen, drückten von Beginn an aufs Gaspedal und erspielten sich erste Torchancen. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde setzte Micheli einen Freistoß an den Querbalken. Der TSV, dem offensiv bis dato nur wenig einfiel, hatte wenig später dann auf einmal die große Chance auf das 1:0. Vom Punkt fand Jonas Greppmeir aber in SVH-Keeper Knauf seinen Meister. Nach der Pause herrschte das gleiche Bild. Wieder scheiterte der SVH am Aluminium, wenig später zeigten sich die Gäste dann aber kaltschnäuziger als in Hälfte eins. Härtel wuchtete den Ball per Direktabnahme in die Maschen (58.). Eines musste man dem SV Heimstetten aber gutschreiben - und zwar die Moral. Die Hausherren gaben sich trotz des Rückstandes nicht auf und wurden - anders als zu anderen Zeitpunkten in dieser Saison - an diesem Abend dafür belohnt. Erst glich Micheli in der 70. Minute per Kopf aus, wenige Zeigerumdrehungen später gelang dem SVH in Person von Meriton Vrenezi sogar der Lucky-Punch, sodass am Ende ein immens wichtiger Dreier im Abstiegskampf auf der Habenseite steht.

Augsburg II zwingt Wacker in die Knie

Zeitgleich ging im Augsburger Rosenaustadion ein weiteres Duell über die Bühne, in dem jedoch bedeutend weniger Druck auf dem Kessel herrschte. Die zweite Garde des FC Augsburg empfing Wacker Burghausen. FCA-Coach Strobl schien Respekt vor der formstarken Sigurdsson-Elf, die nach drei Zu-Null-Siegen zuletzt die erste Niederlage im neuen Kalenderjahr hinnehmen musste, gehabt zu haben und durfte sich über die Präsenz des ein oder anderen Akteurs aus dem Augsburger Profi-Kader freuen. Einer dieser Akteure war Noah Joel Sarenren Bazee, der schon 45-mal in der Bundesliga zum Einsatz kam und seine Qualität bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen unter Beweis stellte. Der Angreifer wurde per Steilpass auf die Reise geschickt, enteilte der kompletten Wacker-Defensive und netzte aus rund zehn Metern ins lange Eck ein (5.). Gerade als sich Wacker von dem frühen Gegentreffer erholt zu haben schien und selbst erste Akzente nach vorne setzte, legten die Hausherren nach. Ivanovic war das letzte Glied eines mustergültig vorgetragenen Konters und markierte das 2:0 (31.). Kurz vor der Pause meldete sich dann aber auch Burghausen schlagartig zurück und ließ mit dem Anschlusstreffer durch Bachschmid auf eine spannende zweite Hälfte hoffen. Diese war dann aber eher kämpferischer Natur. Augsburg wehrte sich gegen den wachsenden Druck der Gäste, der spätestens nach der glattroten Karte gegen Profi-Leihgabe Oxford immens wurde. Wacker schlug kein Kapital aus der Überzahl, fing sich in der Nachspielzeit ebenfalls einen Platzverweis (Sommerauer Gelb-Rot) und quasi mit dem Schlusspfiff den Knockout zum 3:1-Endstand durch Youngster Kömür (90.+3) ein.

Spitzenspiel und Abstiegskampf im Fokus

Am Samstag steht dann vor allem eine Partie im Fokus: Das Topspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers. Die Begleitumstände vorab dieses absoluten Spitzenspiels könnten schwieriger kaum sein. Sportlich läuft es im neuen Kalenderjahr nämlich noch nicht für beide Teams. Haching konnte nur eines seiner drei Spiele gewinnen und sorgte auch abseits des Platzes mit erneutem Verzug in den Gehaltsauszahlungen für Schlagzeilen. Die Würzburger Kickers warten nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen derweil sogar noch auf den ersten Dreier überhaupt in 2023 - und auch bei den Unterfranken läuft es nicht nur sportlich holprig. Mit vier Punkten Abstand auf den Primus steht das Team von Marco Wildersinn also unter Zugzwang, wenn man im Titelkampf nicht schon frühzeitig die weiße Fahne schwenken möchte.

Vom Meisterschaftsrennen richtet sich der Blick am Sonntag auch gen Tabellenkeller, wo teils richtungsweisende Duelle auf dem Programm stehen. Beim TSV Buchbach brennt nach drei Niederlagen zum Auftakt der Baum. Mit 27 Zählern befindet sich das Regionalliga-Urgestein in akuter Abstiegsgefahr. Unter der Woche gab es deshalb schon einen neuen Impuls, als man Uwe Wolf als Feuerwehrmann auf dem Trainerstuhl installierte. Mit dem Ex-Profi an der Seitenlinie soll am Samstag das immens wichtige Kellerduell gegen die SpVg Greuther Fürth II gewonnen werden.

Nicht weniger Spannung verspricht das Aufeinandertreffen zwischen der SpVgg Ansbach und dem VfB Eichstätt. Beide Mannschaften starteten komplett unterschiedlich in das neue Kalenderjahr. Ansbach, das nach wie vor mit massiven Personalproblemen zu kämpfen hat, holte nur einen Punkt aus den ersten drei Partien. Der starken Hinserie geschuldet, steht die Mannschaft von Christoph Hasselmeier immer noch knapp über dem Strich. Beim VfB Eichstätt herrscht genau das entgegengesetzte Bild. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien - unter anderem mit dem bravourösen 6:1-Erfolg in Rain am Lech - startete der VfB überragend in das neue Jahr und konnte zumindest die Abstiegsplätze verlassen. Der mäßigen Hinrunde geschuldet, steht aber auch für Eichstätt nach wie vor Abstiegskampf auf dem Programm.

Schweinfurt lädt zum Duell der Sorgenkinder

Wer hätte das vorab der aktuellen Spielzeit gedacht? Im erweiterten Sinn kann man nämlich auch das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem TSV Aubstadt als Kellerduell bezeichnen. Beide Mannschaften warten im neuen Jahr noch auf ein Erfolgserlebnis. Während Schweinfurt schon seit längerem zu den Sorgenkindern der Regionalliga Bayern gehört, verdiente sich auch die Mannschaft von Victor Kleinhenz nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen diesen Status.

Dicke Bretter zu bohren haben derweil die beiden Kellerkinder Hankofen-Hailing und der FC Pipinsried. Aufsteiger Hankofen kämpft bei Vikoria Aschaffenburg um Punkte, der FCP braucht in Heimstetten gegen Türkgücü München dringend Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt.

Die übrigen Duelle versprechen mit Blick auf die Tabelle bedeutend weniger Spannung. Mit den Bayern Amateuren und dem FV Illertissen treffen die zwei wohl formstärksten Teams der Liga im direkten Duell aufeinander. Die DJK Vilzing empfängt die U 21 des 1. FC Nürnberg und möchte die offene Rechnung nach der 1:8-Klatsche aus dem Hinspiel begleichen.