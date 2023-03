Bayern II gnadenlos: Aitamer, Ranos und Co. fertigen Heimstetten ab

Nach 20 Minuten 0:1, nach 90 Minuten 8:1. Der FC Bayern München II zerpflückte am Freitagabend den Tabellenletzten SV Heimstetten trotz Stotterstart.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Zuletzt gab es für die formstarken Bayern bekanntlich einen kleinen Dämpfer beim 0:0 in Illertissen, drei Änderungen sah nun deren Startelf am Freitagabend. Hülsmann stand für Schenk im Tor. Kapitän Kern kehrte ebenso wie Fukui zurück, dafür nicht dabei waren Segbe Azankpo und Ibrahimovic. Gegner SV Heimstetten, für den es wohl nur mehr eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt gibt, setzte auf drei Änderungen: Strieder, Fambo und Burke begannen für Günzel, Zander und Awata.

Das Schlusslicht hatte sich nach der 0:6-Hinspielpleite etwas vorgenommen und ging bei widrigen Witterungsbedingungen nach einer recht ereignisarmen Anfangsphase auch in Führung: Fambo schüttelte bei einem feinen Zuspiel von Tunc aus dem Mittelfeld seinen Gegenspieler ab und stellte flach auf 1:0 (19.) - durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt, machte Heimstetten doch den bis dato engagierteren Eindruck.

Doch die formstarke Profireserve fand so langsam ihre Spielfreude und damit auch die Lücken - und gab so bis zur Pause auch die richtigen Antworten: Aitamer wurde erst aus der eigenen Hälfte von Morrison per Flachpass steil geschickt und traf zum 1:1 (32.), dann narrte er per Übersteiger seinen Gegenspieler und ließ mit seinem mittigen Abschluss auch Keeper Riedmüller nicht gut ausschauen - 2:1 für die Bayern (37.). Und noch vor Halbzeitpfiff stachen die Gäste erneut, Aitamer betätigte sich dabei als Vorbereiter, als er Goalgetter Ranos bei einem schnellen Angriff den Ball zum mühelosen 3:1 servierte (44.).

Aitamer schnürt Dreierpack

Nach Wiederanpfiff machten die Bayern mit überlegener individueller Klasse aber auch ihrer Konsequenz einfach da weiter, wo sie aufgehört hatten, zumal die Gegenwehr des Tabellenletzten zunehmend erlahmte: Ranos verpasste zwar zunächst freistehend aus zehn Metern, dann nahm Kern nach einer schönen Ballstafette Maß und netzte vom Strafraum zum 4:1 (53.).

Seinen besonderen Moment hatte Ranos dann beim 5:1, als er bei einem Solo die Hintermannschaft des SVH stehenließ und überlegt zum Doppelpack einschoss (65.). Dann köpfte Kabadayi nach einer Hereingabe von rechts zum 6:1 ein (74.). Nur zwei Minuten später war dann erneut Aitamer letzte Station nach weitem Ball und einem Querpass und schoss aus kurzer Distanz das 7:1 ins leere Tor. Doch das war es noch nicht für die bemitleidenswerte Heimelf: Nach einer Ecke stellte Kabadayi aus fünf Metern den 8:1-Endstand her (81.). Dass es nicht noch deutlicher ausging, lag an diesem Abend auch an Keeper Riedmüller, der weitere Chancen vereitelte.

Die Bayern bleiben damit auf Tuchfühlung zu Rang drei, treffen bereits am Mittwoch zum Reserveduell auf den FC Augsburg II. Für Heimstetten geht es erst am Montag, den 10. April, zur SpVgg Greuther Fürth II.