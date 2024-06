Heimspielzeit: Die "etwas anderen" Players to watch

Albanien: Klaus Gjasula (34)

Eine feste Institution in Deutschland ist Darmstadts Klaus Gjasula, der bei der EM mit Albanien für Furore sorgen will. Der mittlerweile 34-Jährige spielte in seiner Karriere ausschließlich in Deutschland - und hält einen Bundesliga-Rekord (17 Gelbe Karten in nur einer Saison). imago images