Heimspielstätte Preußenstadion: Bocholt reicht Lizenzunterlagen ein

Der 1. FC Bocholt will in die 3. Liga. Da aber das Stadion am Hünting derzeit nicht dafür ausreicht, hat man im Lizenzierungsprozess eine Alternative präsentiert.

In den letzten Tagen gab es viel zu tun für die Vereinsverantwortlichen zahlreicher ambitionierter Regionalligisten. Auch beim 1. FC Bocholt war man dabei, die nötigen Unterlagen für die Lizenzierung zur 3. Liga zusammenzutragen, am Freitag, dem 1. März, gingen diese nun fristgerecht beim DFB ein.

Während es bei Mitwerbern häufig nur um Formalitäten ging, gibt es aus Bocholter Sicht - und aus Sicht von Drittligist Preußen Münster - eine Information mit Neuigkeitswert zu vermelden: "Da das Stadion am Hünting im derzeitigen Zustand nicht den Bedingungen für die 3. Liga entspräche, geht der 1. FC Bocholt zunächst mit dem Preußenstadion an der Hammer Straße in Münster als Heimstätte in das Lizenzierungsverfahren", schreibt der 1. FC Bocholt in seiner kurzen Meldung. Zwischen den beiden Städten liegen rund 80 Kilometer.

"Wollen vorbereitet sein"

"Wir wollen für den Best Case einfach vorbereitet sein. Wir haben einen klaren Plan für die nächsten Jahre und werden jetzt die nötigen Schritte auf allen Ebenen gehen und in jedem Fall wichtige Erfahrungen machen, die uns für die Zukunft weiterbringen", sagt Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt. Würde der Verein den Aufstieg sportlich schaffen und die geplanten Stadion-Umbauarbeiten am Hünting rechtzeitig fertig werden, könnte die Heimspielstätte aber wieder geändert werden.

Derzeit allerdings ist der 1. FC Bocholt im Titelrennen ins Hintertreffen geraten: Nach lediglich einem Sieg aus vier Regionalliga-Partien im Jahr 2024 musste die Elf von Coach Dietmar Hirsch die Tabellenführung an Alemannia Aachen abtreten und den schärfsten Kontrahenten auf aktuell fünf Zähler davonziehen lassen. Nur der Meister der Regionalliga West steigt - sofern er das Lizenzierungsverfahren erfolgreich durchläuft - in die 3. Liga auf.