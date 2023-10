Heimspielstätte gefunden: Israel hofft in Ungarn auf die EM

Für die beiden abschließenden "Heim"-Länderspiele des Jahres hat Israel eine Austragungsstätte gefunden.

Israels Nationalmannschaft zieht für die kommenden EM-Qualifikationsspiele im November nach Ungarn um.

Wie die UEFA am Dienstagabend mitteilte, wird Israel die Heimbegegnungen gegen die Schweiz (15. November) und Rumänien (18. November) in der Pancho Arena der Puskas-Akademie in Felcsut rund 20 km westlich von Budapest austragen.

Israel kann wegen der derzeitigen Bedrohungslage gemäß eines UEFA-Beschlusses keine Heimspiele im eigenen Land austragen. Zuschauer sind im weniger als 4000 Personen fassenden Stadion in Felcsut zugelassen.

Vier Spiele in neun Tagen

Israel ist in der Gruppe I Tabellendritter und darf noch auf die Qualifikation für die Euro im kommenden Jahr in Deutschland hoffen. Aktuell beträgt der Rückstand der Israelis auf die zweitplatzierten Schweizer vier Zähler, auf Spitzenreiter Rumänien sind es fünf Punkte.

Aufgrund des Terroranschlags der Hamas konnte Israel im Oktober keine EM-Qualifikationsspiele bestreiten. Folglich hat die Mannschaft von Trainer Alon Hazan Mitte November einen engen Terminkalender mit vier Spielen im Drei-Tages-Rhythmus: Neben den Heimspielen in Ungarn spielt Israel am 12. November im Kosovo und am 21. November in Andorra.