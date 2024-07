Heimspiele am 1. und 34. Spieltag: BVB mit 100-Prozent-Quote, Bayern Letzter

Der neue Bundesliga-Spielplan setzt den Trend fort. Während sich der BVB am 1. und 34. Spieltag der Saison 2024/25 erneut über Heimspiele freuen kann, muss der FC Bayern auswärts ran. Zufriedenheit herrscht beim SC Freiburg.

Ein Heimspiel zu Saisonbeginn erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen guten Start, ein Heimspiel am Saisonende die Möglichkeit, die sportlichen Ziele noch zu erreichen. Die Spielplaner der DFL sind vielen Zwängen unterworfen und es allen recht zu machen, ist unmöglich. Auffällig ist trotzdem, dass allein Borussia Dortmund seit 2019/20 in allen zwölf Fällen ein solcher "Luxus" zuteil wird. Am Ende des Rankings liegt der FC Bayern, der die Saison wiederholt auswärts beginnt und abschließt. Nur in drei von zwölf Möglichkeiten wurden den Münchnern ein Heimspiel gegönnt.

DFL erklärt Häufung - und ist selbst nicht glücklich mit der Häufung

"Bei der Erstellung der Spielpläne werden unter anderem Vorgaben von Kommunen, Sicherheitsorganen, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) sowie Wünsche der Klubs und Stadionbetreiber berücksichtigt. Im Fall von Borussia Dortmund ist insbesondere die Verzahnung des BVB mit den regionalen Nachbarn wie dem FC Schalke 04 oder dem VfL Bochum maßgeblich. An jedem Standort sind Restriktionen für Heim- und Auswärtsspiele zu berücksichtigen, die sich beispielsweise durch Vorgaben der Polizei, Spieltage der UEFA-Klubwettbewerbe, aber auch Messen und andere Parallelveranstaltungen sowie Interessen der TV-Partner ergeben. Bei der Vielzahl an zu berücksichtigen Faktoren kann daher eine zufällige Häufung dieser Art nicht ausgeschlossen werden", teilt die DFL auf Nachfrage mit. Wirklich glücklich ist man mit der Dortmunder 100-Prozent-Quote dort auch nicht.

In München sehnt man sich vermutlich die alten Zeiten herbei, in denen der Meister am 1. Spieltag prinzipiell Heimrecht besaß. 2020/21 war das den Bayern letztmals vergönnt, nur zu gut erinnert man sich beim Rekordmeister an den 8:0-Sieg gegen Schalke 04. In den sauren Apfel, dass die Regel abgeschafft wurde, muss diesmal Bayer Leverkusen beißen, das am 23. August in Mönchengladbach die Saison eröffnet.

SC Freiburg beendet seine Auswärtsserie

Neben Dortmund wird sich vor allem auch der SC Freiburg über den neuen Spielplan freuen. 2025 darf der Sport-Club erstmals seit fünf Jahren die Saison im eigenen Stadion beenden. Was die Statistik seit der Saison 2019/20 betrifft, steht Freiburg wie auch RB Leipzig und Mainz 05 im Sechs-Jahres-Ranking mit lediglich vier von möglichen zwölf Heimterminen minimal besser da als die Bayern.

