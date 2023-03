Heimsieg gegen Göttingen: Heidelberg stoppt den freien Fall

Die MLP Academics Heidelberg haben nach fünf Niederlagen in Folge wieder einen Sieg landen können.

Nach verpatztem Auftaktviertel (12:19) kam Heidelberg vor 3741 Zuschauern im weiteren Spielverlauf immer besser zurecht und dreht die Partie noch zu seinen Gunsten. Eric Washington führte die Scorerliste der Hausherren mit 18 Zählern an, verteilte zudem sechs Assists. Am Ende stand der achte Saisonsieg der Neckarstädter, die sich damit ein Polster zur Abstiegszone schaffen konnten. Die BG bleibt als Tabellensechster in den Play-off-Rängen.

Statistik zum Spiel

MLP Academics Heidelberg vs. BG Göttingen 84:74 (35:37)

Hauptrunde, 23. Spieltag

Arena: SNP DOME (4.135 Plätze) Heidelberg | Zuschauer: 3741

Heidelberg: Eric Washington (18 Punkte / 3 Rebounds / 6 Assists), Jack McVeigh (14/7/2), Bryan Griffin (14/11/0), Tim Coleman (14/4/2), Elias Lasisi (8/4/2), Vincent Kesteloot (7/4/0), Bennet Hundt (5/1/0), Maximilian Ugrai (4/3/2), Lukas Herzog (0/0/0), Felix Edwardsson (DNP)

Göttingen : Javon Bess (14 Punkte / 5 Rebounds / 3 Assists), Harald Frey (13/2/4), Till Pape (12/2/2), Mark Smith (11/6/2), Geno Crandall (7/6/1), Rayshaun Hammonds (6/4/1), Harper Kamp (4/4/2), Mathis Mönninghoff (4/1/0), Marios Giotis (3/1/0), Jesse Chidera Ani (DNP)

Die Viertel im Überblick: 12:19, 23:18, 25:12, 24:25