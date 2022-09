Heimrecht-Tausch wirbelt in Lübeck Staub auf - Gibt Emden die rote Laterne weiter?

Den 9. Spieltag der Regionalliga Nord eröffnet am Freitag der VfB Lübeck mit einem Heimspiel gegen die U 23 von Werder Bremen. Die Umstände dieser Partie sind besonders. Spitzenreiter Drochtersen/Assel hat es mit Werders Stadtnachbarn Bremer SV zu tun, Jeddeloh II gastiert bei Phönix Lübeck.

Seinen dritten Platz kann der ambitionierte VfB Lübeck vor Anpfiff der einzigen Freitagspartie gegen Werder Bremen II relativ gelassen betrachten, haben die Männer von der Lohmühle im Vergleich zu den beiden besser platzierten Teams aus Drochtersen/Assel und Jeddeloh II schließlich zwei Spiele mehr in der Hinterhand. Trotzdem, gegen den Werder-Nachwuchs erwarten die VfB-Fans nichts anderes als einen Heimsieg.

Bei fünf Siegen und einem Unentschieden ist die sportliche Situation bei den Lübeckern eher weniger brisant. Viel brisanter dagegen sind die Begleitumstände der kommenden Partie: Eigentlich sah der Spielplan vor, dass der VfB in Bremen gastiert, doch kurzfristig tauschten die Klubs das Heimrecht, weil laut Darstellung der Lübecker der Bremer Polizei offenbar "zwingende Erkenntnisse" vorgelegen hätten, dass "erhebliche Sicherheitsstörungen zu erwarten" seien und die Partie somit unbedingt verlegt hätte werden müssen. Um doch spielen zu können, wird das Spiel nun an der Lohmühle ausgetragen, erst in der Rückrunde wird auf Platz 11 des Weserstadions gekickt.

Nicht für jeden Fan ist diese kurzfristige Änderung ein Segen. VfB-Vorstandssprecher Christian Schlichting sagt auf der vereinseigenen Internetseite: "Unter den nicht idealen Optionen, die sich uns geboten haben, ist diese für uns die sportlich beste. Uns ist bewusst, dass die Kurzfristigkeit der Ansetzung für den einen oder anderen Zuschauer Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Wir hoffen andererseits, dass die guten Leistungen und die gute Atmosphäre im Stadion in den vergangenen Wochen dafür sorgen werden, dass wir trotz des kurzfristigen Termins mit möglichst vielen Fans ein tolles Flutlichtspiel auf der Lohmühle erleben werden."

"Supermoment" gegen schlechte Laune

Während auch am Samstag mit BW Lohne gegen den BSV SW Rehden ein mengenmäßig überschaubares Angebot auf die Fans der Regionalliga Nord wartet, finden am Sonntag gleich sieben Spiele etwas zeitversetzt statt. Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel kreuzt mit dem Bremer SV die Klingen, der seine letzten drei Spiele allesamt verloren hat. BSV-Trainer Torsten Gütschow gab unmittelbar nach dem niederschmetternden 0:3 in Emden das Ziel vor: "Es gilt, sofort den Riegel umzulegen, denn mit so einer Leistung hast du in der Regionalliga nichts zu suchen." Logisch, dass bei D/A die Laune eine komplett andere ist: "Das ist ein Supermoment", sagte Trainer Frithjof Hansen auf der Internetseite seines Vereins, mahnte aber: "Es kommen noch so viele schwere Spiele."

Auf Platz zwei lauert der SSV Jeddeloh II, der mit einer Portion Ungewissheit beim 1. FC Phönix Lübeck (15.) antreten muss. Die Lübecker nämlich haben am späten Mittwochabend mit Jayden Bennetts und Ryan Adigo zwei neue Offensivkräfte verpflichtet, auf die der SSV in seinem Scouting noch nicht eingehen konnte. Phönix-Coach Oliver Zapel, der auf Haris Hyseni (Faserriss) verzichten muss, hat großen Respekt vor dem Tabellenzweiten: "Die haben sich in einen Flow gespielt, während wir keine gute Phase haben. Doch das geht auch vorbei. Wir wissen, was wir können und dass unsere Zeit kommen wird." Jeddeloh II besticht bislang mit einer herausragenden Moral: Beim HSV II machten sie nach dem Platzverweis für Torwart Felix Bohe zu zehnt aus einem 0:2 noch ein 2:2. In Hildesheim bogen sie ein 0:2 sogar noch zu einem 3:2 um. Dazu gelangen gegen Drochtersen/Assel, Norderstedt und Hannover 96 II punktesichernde späte Tore. Der spielende Co-Trainer Kevin Samide führt dies auch darauf zurück, dass viel Wert auf Teambuilding gelegt wurde.

Für den zeitweiligen Spitzenreiter VfV 06 Hildesheim geht es nach zwei sieglosen Spielen darum, daheim gegen den Hamburger SV II nicht die Lücke nach oben größer werden zu lassen, wenngleich man in der Domstadt keinerlei Drück verspürt, unbedingt oben dabei bleiben zu müssen. Die aktuell 15 Punkte dienen, wenn man Trainer Marcus Ungers Logik folgt, einzig und alleine dem frühzeitigen Erreichen des Klassenerhalts.

Neues Selbstvertrauen für Flensburg

Größere Ziele verfolgt hingegen der SC Weiche Flensburg, der drei Punkte hinter Drochtersen/Assel liegt, bei einem absolvierten Spiel weniger. Auswärts wartet am Sonntag der FC St. Pauli II, der am Mittwoch Teutonia Ottensen mit 2:0 schlug. Das 6:2 in einem Testspiel unter der Woche gegen den in der Landesliga spielenden deutsch-dänischen Klub Slesvig IF kam für Trainer Thomas Seeliger wie gerufen, einerseits, damit einige bisher weniger eingesetzte Akteure Spielpraxis sammeln durften, anderseits aber auch, damit sein Team das jüngste 0:2 gegen Werder Bremen II aus den Gliedern schütteln und wieder frisches Selbstvertrauen tanken konnte. Seeliger resümierte: "Es war ein guter Trainingstest, weil es Slesvig IF richtig gut gemacht und uns gefordert hat. Der Gegner hat Spielkultur gezeigt, und er hat uns auch bestraft."

Bestraft wurde in dieser Saison Aufsteiger Kickers Emden zuhauf für Unzulänglichkeiten in seiner eigenen Defensive. Das 3:0 gegen den Bremer SV soll die Wende zum Guten eingeläutet haben, jetzt geht es zu Hannover 96 II. "Wir haben den Reset-Knopf gedrückt", erzählt Emdens Trainer Stefan Emmerling, der bei der Aufarbeitung der schwierigen Vorwochen festgestellt hat: "Die Jungs haben dabei nichts schöngeredet, waren sehr selbstkritisch."

Dazu finden am Sonntag die Spiele Holstein Kiel II gegen Eintracht Norderstedt und Atlas Delmenhorst gegen Teutonia Ottensen statt.