Heimkehrer Wunderlich erleichtert: "... nicht wegen meines Tores"

Viktoria Köln hat gegen RWE den ersten Ligasieg seit Mitte November eingefahren. Es war ein wichtiger - und ein durchaus emotionaler.

Matchwinner an der "Schäl Sick": Mike Wunderlich. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Viktoria Köln hat mal wieder ein Drittliga-Spiel gewonnen, knapp mit 1:0 gegen Rot-Weiss Essen und nach engagierter Leistung. Die drei Punkte tun dem Konto an der "Schäl Sick" sehr gut, mit 31 Zählern hat der Tabellenzehnte jetzt wieder einen satten Vorsprung auf die Abstiegszone, mit der die Rheinländer ja ohnehin nichts zu tun haben wollen.

Das Besondere am Heimsieg der Viktoria: Der verlorene und im Winter zurückgekehrte Sohn erzielte den einzigen Treffer des Spiels. Mike Wunderlich, mit der kicker-Note 2,5 Spieler des Spiels im Sportpark Höhenberg, gestand nach Schlusspfiff seine Erleichterung ein. Jedoch in erster Linie nicht, weil der Ur-Kölner und Zwischenzeit-Lauterer erstmals seit zwei Jahren wieder für seine Herzensdame Viktoria getroffen hatte. "Mehr, weil wir das Spiel gewonnen haben, nicht wegen meines Tores", sagte der 36-Jährige bei "MagentaSport". Also vielmehr wegen Teamleistung und Ergebnis, denn: "Wir hatten letzte Woche (1:1 beim SV Wehen Wiesbaden, Anm. d. Red.) schon einen guten Schritt gemacht im Gegensatz zu den ersten drei Spielen, wo wir brutal einen auf den Sack bekommen haben. Wir haben uns das verdient."

Die 30-Punkte-Hürde ist nun genommen, was ist drin für die Viktoria in dieser Spielzeit? "Von weiteren Zielen zu reden, ist Quatsch", so Wunderlich, "wir haben jetzt brutale Auswärtsspiele." Nächste Woche geht es für die Rheinländer zur SG Dynamo Dresden, die zuletzt "alles gewonnen" habe. Von daher sei der Sieg "umso wichtiger" gewesen.

Janßens extremer Abend

Erleichtert war auch Wunderlichs Trainer. Olaf Janßen hätte sich angesichts der knappen Führung und personeller Überzahl zwar ein zweites Tor gewünscht, freut sich aber, dass seine Mannschaft "ehrlich zum Spiel" gewesen sei: "Kein Meter war uns zu viel, der Gegner hatte keine Torchance, das muss man auch erst mal schaffen."

"Extrem gezittert" habe Janßen in den letzten Minuten, weil das Spiel "extrem wichtig für uns war". Extreme Gefühlslagen bei Spieler und Trainer also - mit Happy End an der "Schäl Sick".