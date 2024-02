Heimbilanz bleibt makellos: Hannover 96 II setzt im Titelkampf ein Ausrufezeichen

Sechs Punkte Vorsprung an der Spitze hat die Zweitvertretung von Hannover 96 derzeit in der Regionalliga Nord. Nach dem Sieg gegen den formstarken SV Meppen peilt die U 23 den Titel an - und damit auch die Aufstiegsspiele.

Zunge raus: Die U 23 von Hannover 96 führt derzeit die Tabelle der Regionalliga Nord an. IMAGO/Werner Scholz