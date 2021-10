Heimatklub wirbt um Sagosen - Szilagyi beklagt "heftigen Druck"

Der Vertrag von Sander Sagosen in Kiel läuft noch bis Sommer 2023, doch der Ausnahmekönner steht im Fokus eines norwegischen Großprojekts, an dem auch Sagosens Vater beteiligt ist. THW-Manager Victor Szilagyi ist alles andere als angetan vom offensiven Werben um Kiels Prunkstück.

Kolstad Handball ist aktuell noch ein kleiner Fleck auf der europäischen Handball-Landkarte, doch Sagosens Heimatklub ist ambitioniert. Die Trondheimer wollen bis 2024 stärkste Kraft in Norwegen werden - und das nur allzu gerne mit Sander Sagosen.

Dass der 26-Jährige den Rufen folgt, ist nicht unrealistisch. Sein Vater Erlend ist im Trainerstab, beim Faktor Heimatstadt kann Kiel "nicht mithalten", wie Szilagyi betonte. Und was sagt der Rückraumspieler? "Ich liebe alles hier in Kiel. Aber klar, ich vermisse auch meine Familie. Wenn man mich fragt, ob Kolstad irgendwann eine Option ist, muss ich das mit ja beantworten", erklärte er auf Anfrage der "Kieler Nachrichten".

Allerdings erklärte Sagosen auch, dass es bei Kolstad "noch viel zu tun" gebe. "Ein solches Projekt hat in Norwegen bisher noch nie geklappt. Da müssen wir sehen, wie es sich entwickelt."

Kiel will seinen Ausnahmespieler natürlich am liebsten über 2023 hinaus halten. Sagosens Berater Arnar Freyr Theodorsson erklärt am Samstag: "Ich gehe davon aus, dass Sander zwischen Januar und Juni nächsten Jahres über die Zukunft entscheiden wird. Es kann früher sein, wenn Kiel uns das gewünschte Angebot macht. Dann könnte es morgen sein." Szilagyis Antwort am Sonntag: "Wir haben sehr früh nach Olympia erste Gespräche geführt. Unsere gemeinsame Zeit war länger angelegt als nur bis 2023. Er fühlt sich wohl bei uns."

Es ist schon heftig, wenn in Norwegen der Eindruck erweckt wird, ohne Sander werde es das Kolstad-Projekt nicht geben. Viktor Szilagyi

Vom offensiven Werben aus Norwegen ist er logischerweise wenig begeistert. Er beklagte den "heftigen Druck". In Kiel werde man "nicht mit Mäzenen konkurrieren. Aber es ist schon heftig, wenn in Norwegen der Eindruck erweckt wird, ohne Sander werde es das Kolstad-Projekt nicht geben. Das ist eine sehr schwierige Situation für ihn."

Kolstad wird wohl kaum locker lassen, laut Kieler Nachtichten soll der Klub schon mehrere Nationalspieler kontaktiert haben. "Unser Traum ist es, Sander Sagosen nach Hause zu holen", sagte Kolstad-Manager Jostein Sivertsen. Die üblicherweise gut informierte Instagram-Seite "Handball Leaks" vermeldete den Wechsel im Jahr 2023 sogar schon als perfekt. Offiziell ist aber noch nichts.