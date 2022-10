Heimatgefühl für Letsch - "Die Spielfreude ist zurück"

Das deutliche 3:0 gegen Eintracht Frankfurt hat für neue Zuversicht beim Schlusslicht VfL Bochum gesorgt. Mit einem Sieg in Stuttgart will der Revierklub nun den letzten Tabellenplatz verlassen.

Eine gänzlich andere Stimmung als zuvor hat Thomas Letsch in der aktuellen Trainingswoche registriert. "Die Spielfreude", so der Bochumer Trainer, "ist zurück." Logisch, mit dem ersten Saisonsieg wächst natürlich das Selbstvertrauen, auch wenn der VfL immer noch auf Platz 18 der Tabelle notiert ist.

Die Partie beim Vorletzten in Stuttgart also wird sportlich sehr bedeutungsvoll, für den VfL-Coach ist sie überdies eine Rückkehr in bekannte Gefilde. In Esslingen am Neckar ist der 54-Jährige geboren, arbeitete zudem schon als Trainer in Stuttgart, allerdings bei den "Blauen". Es sei eine gute Zeit gewesen bei den Stuttgarter Kickers, erinnert sich Letsch, der unter anderem die Amateure trainierte und als Co- Trainer bei den Profis unter Robin Dutt arbeitete.

Matarazzo-Entlassung soll nicht ablenken

Viele Freunde und Bekannte werden im Stadion sein, Eltern und Schwester leben in der Region, also ist die Partie etwas Besonderes, räumt Letsch ein. Der Schwerpunkt aber liegt natürlich auf dem rein sportlichen Teil der Reise ins Schwabenland: Bei idealem Verlauf könnte der Vorjahres-Aufsteiger den letzten Tabellenplatz verlassen.

"Wir haben uns an Stuttgart herangekämpft, jetzt haben wir es in der Hand, den VfB hinter uns zu lassen", gibt Letsch die Marschrichtung für Samstag vor. Am vorigen Sonntag beim 0:1 gegen Union machte er sich live selbst ein Bild vom aktuellen Zustand der Stuttgarter Mannschaft. Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo erwartet der Bochumer Trainer kleine Änderungen auf der Gegenseite, "aber wir gehen davon aus, dass sich nicht allzu viele Dinge ändern. Wir tun gut daran, uns auf uns selbst zu konzentrieren."

Stöger nach COVID-19 wieder auf der Höhe

Ziemlich gewiss wird Kevin Stöger ins Mittelfeld zurückkehren; dann an der Seite von Philipp Förster, der gegen Frankfurt sein bisher bestes Spiel im Bochumer Trikot zeigte und zum Spieler des Tages gewählt wurde. Stöger hatte in der vorigen Woche wegen COVID-19 pausieren müssen, ist nun aber, so der Trainer, körperlich wieder voll auf der Höhe und einsatzbereit.

Ein wichtiger Defensivstratege, der in der anstehenden englischen Woche gewiss zum Zuge gekommen wäre, muss allerdings zunächst pausieren. Kostas Stafylidis ist der nächste Bochumer, der wegen COVID-19 aussetzen muss.

Überdies fehlt auch Ersatztorhüter Michael Esser wegen einer leichten Blessur bei der Fahrt nach Stuttgart. Erstmals wird daher der spät verpflichtete Schwede Marko Johansson zum Bochumer Kader gehören.