Heimat "mitten im Herzen der Stadt": Bochum präsentiert neues Sondertrikot

Der 1848 gegründete VfL Bochum feiert im September sein 175-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat der Bundesligist ein Sondertrikot veröffentlicht.

Ein Familien- und Mitmachtag ist für das kommende Wochenende an der Castroper Straße geplant, dazu präsentieren sich die einzelnen Abteilungen des VfL Bochum e.V. und als Highlight hat der Bundesligist ein Legendenspiel organisiert. Zu Feiern gibt es das 175-jährige Vereinsjubiläum - und da darf auch ein Sondertrikot nicht fehlen.

Am Freitag hat der VfL das neue Design vorgestellt: In das in "Flutlichtblau hell", so die vereinsinterne Bezeichnung des hellblauen Farbtons, gehaltene Jersey ist der Stadtplan von Bochum mit Fokus auf den Ring um die Innenstadt eingearbeitet.

Die Besonderheit: "Das Herz markiert den Standort des Vonovia Ruhrstadions anne Castroper, dem Zuhause des VfL seit weit mehr als 100 Jahren", wie es auf der Website des Bundesligisten heißt. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, "dass der VfL 'mitten im Herzen' der Stadt seine Heimat hat".

Bundesliga-Premiere gegen Frankfurt

Im Nacken des Trikots ist zudem das Logo zu "175 Jahre VfL" aufgedruckt, der Verkaufsstart ist am Freitag pünktlich um 18.48 Uhr. Das Sondertrikot-Debüt im aktiven Spielbetrieb steigt mit dem Legendenspiel am Samstag, doch auch im regulären Ligabetrieb wird der VfL in dem hellblauen Dress auflaufen.

Am 4. Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (16. September, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist es soweit. Dann soll im Idealfall im Sondertrikot der erste Sieg der neuen Saison gefeiert werden.