Heim verlässt Freiberg in Richtung Gütersloh

Felix Heim wird den SGV Freiberg noch in diesem Winter verlassen. Der 22-jährige Rechtsaußen hat den Verein um eine Auflösung seines bis Sommer 2024 datierten Vertrages gebeten. In der laufenden Regionallliga-Saison verlor Heim nach einer mehrwöchigen Muskelverletzung zunächst seinen Stammplatz beim SGV und kam in der Folge nur noch zu Kurzeinsätzen. Insgesamt stand er in 14 Pflichtspielen auf dem Feld. Einen neuen Anlauf will Heim beim FC Gütersloh starten. Der dortige Sportchef Rob Reekers sagt über den Neuen: "Er ist ein Offensivspieler mit einer hohen Laufbereitschaft und einer guten Geschwindigkeit, hat eine gute Ballannahme und -mitnahme, ist sauber im Passspiel und hat eine gute Handlungsschnelligkeit.“