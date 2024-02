Heim verlässt Freiberg

Felix Heim wird den SGV Freiberg noch in diesem Winter verlassen. Der 22-jährige Rechtsaußen hat den Verein um eine Auflösung seines bis Sommer 2024 datierten Vertrages gebeten. In der laufenden Regionallliga-Saison verlor Heim nach einer mehrwöchigen Muskelverletzung zunächst seinen Stammplatz beim SGV und kam in der Folge nur noch zu Kurzeinsätzen. Insgesamt stand er in 14 Pflichtspielen auf dem Feld.