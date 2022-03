Heikle Entscheidung zwischen den Pfosten: Gute Karten für Lotka

Die Anspannung ist groß, der Konkurrenzkampf aber auch: Hertha-Trainer Tayfun Korkut hat nach Wochen, die gespickt waren mit Ausfällen, gegen Eintracht Frankfurt am Samstag die Qual der Wahl.

In der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag kündigte Korkut "ein paar Härtefälle" an, Herthas über Wochen extrem angespannte personelle Lage hat sich deutlich verbessert. "Ich habe 23 Spieler und drei Torhüter. Ich bin froh, mal in so einer Lage zu sein", sagte der Coach. "Die letzten Wochen war es eher andersherum. Ich werde dem einen oder anderen weh tun müssen."

Knifflig wird beispielsweise die Personalauswahl im Abwehrzentrum. In Freiburg (0:3), wo Dedryck Boyata und Linus Gechter die Innenverteidigung bildeten, fehlten Marc Oliver Kempf wegen einer Rot-Sperre und Niklas Stark wegen der Nachwehen seiner Coronavirus-Infektion. Beide sind wieder an Bord. Auch Gechter, der in Freiburg wegen Oberschenkelproblemen ausgeschieden war, und Marton Dardai (nach Sprunggelenksverletzung) sind fit. Von seinen drei renommierten Innenverteidigern Boyata, Kempf und Stark muss Korkut somit einen auf die Bank setzen.

Im Tor könnte dem Coach, der mit Hertha im Jahr 2022 noch sieglos ist, die Entscheidung abgenommen werden. Stammkeeper Alexander Schwolow war auch am Donnerstagmorgen noch infektiös. "Was morgen ist, können wir nicht voraussehen", erklärte Korkut. "Ich gehe aber nicht davon aus, dass Alex uns am Wochenende zur Verfügung steht." Damit dürfte Marcel Lotka, der in Freiburg ein sehr ansprechendes Bundesliga-Debüt abgeliefert hatte, erneut gute Karten auf einen Einsatz haben.

"Marcel hat durch seine Leistung im letzten Spiel seine Position verbessert", sagte Korkut. "Aber auch Oliver Christensen und Nils Körber waren diese Woche normal im Trainingsbetrieb. Wir haben morgen noch ein Training. Und dann wird's ein Stück weit auch ein Bauchgefühl." Dass Lotka nach dieser Saison zur U 23 von Borussia Dortmund wechseln wird, spielt für Korkut nach eigener Aussage fürs Frankfurt-Spiel "absolut keine Rolle - ich kann das sehr gut trennen".

Es gehe aktuell "um jeden Tag und um die Leistung im Training und im Spiel". Heikel ist die Entscheidung dennoch: Bereits im Januar gab's im Trainerteam die Überlegung, einen Wechsel auf der Torwartposition vorzunehmen, weil Schwolow unsicher wirkte. Doch damals fiel der im Sommer geholte Däne Christensen wegen einer Oberschenkelblessur aus. Jetzt ist er fit - aber Lotka, der in Freiburg nicht nur mit seinen Reflexen, sondern auch mit seiner Körpersprache gefiel, hat kein Argument geliefert, ihn aus dem Tor zu nehmen.

Mut macht Hertha das Hinspiel

Nach dem Absturz auf den Relegationsplatz sind die Vorzeichen derweil klar. "Wir waren in den letzten Spielen drin, aber haben dafür nichts bekommen", sagte Korkut. "Das heißt: Das Gleiche an Engagement, an Leistung reicht nicht. Wir müssen hartnäckig sein und alles tun, um das Pendel auf unsere Seite zu bekommen und den Sieg zu holen, den wir brauchen."

Wir haben es in Frankfurt ganz gut bewiesen, dass es möglich ist. Fredi Bobic

Mut macht Hertha das Hinspiel. Die Berliner gewannen Mitte Oktober nach zuvor schwierigen Wochen - einem 0:6 in Leipzig und einem 1:2 gegen Freiburg - mit 2:1 in Frankfurt durch Tore von Marco Richter und Jurgen Ekkelenkamp. "Es wird auf jeden Fall sehr viel Arbeit auf uns zukommen", sagte Geschäftsführer Fredi Bobic, der auf seinen Ex-Arbeitgeber trifft. "Gegen die Eintracht musst du arbeiten und gut organisiert sein. Wir haben es in Frankfurt ganz gut bewiesen, dass es möglich ist. Zu Hause wollen wir es wiederholen."