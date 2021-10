"Heikle Aufgabe": Titz warnt vor Meppen

Auf der Pressekonferenz des 1. FC Magdeburg vor dem Spiel gegen den SV Meppen ging es neben sportlichen Themen auch um den Gerichtsentscheid im Fall Dennis Erdmann. Hierzu äußerte sich Magdeburg-Sportchef Otmar Schork.

Normalerweise sitzt FCM-Trainer Christian Titz alleine vor dem Rednerpult des PK-Raums in Magdeburg, doch auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Meppen leistete ihm Sportchef Schork Gesellschaft. Nachdem das DFB-Bundesgericht die verbleibenden zwei Wochen der achtwöchigen Sperre für Dennis Erdmann zur Bewährung hatte, äußerte sich Schork zu dem Urteil. Erdmann war nach rassistischen Äußerungen gegenüber Magdeburger Spielern zunächst zu der Sperre sowie einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt worden, die durch den Entscheid am Mittwoch ebenfalls aufgehoben wurde.

Das Allerwichtigste ist, dass unseren Spielern Glauben geschenkt wurde. Magdeburger Sportchef Otmar Schork

"Es ging ums Grundsätzliche: Dass wir es kundgetan haben und dass unseren Spielern Glauben geschenkt wurde. Das ist das Allerwichtigste. Es ist ein Urteil gesprochen und das Ausmaß selbst, ob das zwei Spiele mehr oder weniger sind, ist für uns nicht relevant", beurteilte Spock den Gerichtsentscheid. So gehe es den Magdeburgern generell um die Tatsache einer Verurteilung, nicht die tatsächliche Strafe. "Es geht um den Rassismus und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das haben die Gerichtsinstanzen genauso gesehen." Von Magdeburger Seite aus gelte es ab sofort, den ganzen Fokus wieder auf das Sportliche zu legen.

Titz warnt vor Meppen: "Heikle Aufgabe"

Um genau dieses Sportliche kümmerte sich anschließend Magdeburg-Coach Titz, der vor allem den kommenden Gegner aus Meppen unter die Lupe nahm: "Ein sehr unangenehmer Gegner. Eine sehr kampfstarke Mannschaft, die hinten kompakt verteidigt aber auch vorne versucht anzulaufen." Zudem habe Meppen ein sehr gutes Umschaltspiel, sei bei Kontern und Standards gefährlich. Vor allem den Offensivmann Luka Tankulic hob Titz hervor, dieser habe besonders in der Chancenkreation große Stärken. Der 30-Jährige ist aktuell der beste Torschütze Meppens (drei Treffer). "Wir werden auf einen Gegner treffen, von dem ich glaube, dass er für uns eine heikle Aufgabe wird", fasste Titz zusammen.

Der SV Meppen empfängt am Samstag um 14 Uhr den FCM. Der aktuell Tabellenzwölfte SV könnte mit einem Sieg bis auf vier Punkte an Spitzenreiter Magdeburg heranrücken.