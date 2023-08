Heike hakt erstes Ziel ab: Cottbuser Torgarant trifft auch gegen Chemie Leipzig

Auf Tim Heike ist dieser Tage Verlass. Auch gegen Chemie Leipzig traf der Angreifer, rettete dem durchwachsen in die Saison gestarteten FC Energie Cottbus immerhin noch ein Remis.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

"Drei Ecken, ein Elfer" lautet eine alte Bolzplatzregel. Wenn es danach ginge, hätte Energie Cottbus das Spiel gegen Chemie Leipzig wohl locker gewonnen, denn dann hätte es gleich vier Strafstöße für die Lausitzer gegeben. Weil die Regel im organisierten Fußball aber nicht gilt, musste sich der FCE trotz drückender Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen.

Denn während die Cottbuser mit zwölf Ecken für kaum Gefahr sorgten, nutzte Chemie gleich die erste zur frühen Führung (8.). Dass es danach wenigstens noch zu einem Punkt reichte, hatte der FCE einmal wieder Tim Heike zu verdanken - und der Tatsache, dass wenigstens eine Cottbuser Ecke im zweiten Anlauf gefährlich wurde. Als in der 70. Minute ein Eckball in den Leipziger Strafraum segelte, wehrte Chemie erneut ab. Das Leder landete aber bei Tim Heike vor dem Strafraum, der Stürmer nahm kurz an und jagte den Ball wuchtig wie unhaltbar aus 18 Metern ins linke Eck.

"Den trifft er natürlich gut, der geht schön ins Eck. Da kann man nichts sagen, super Tor", lobte Mitspieler Dominik Pelivan, der im Wechsel mit Maximilian Oesterhelweg für die Ecken zuständig war. In den vergangenen Wochen hatte sich Heike bereits viel Selbstvertrauen geholt: Tor beim 1:1 gegen Rot-Weiß Erfurt, Doppelpack und Freistoß-Traumtor beim emotionalen 3:2-Auswärtssieg gegen Hansa Rostock II. "Da geht so ein Schuss wie heute auch mal rein", sagte Pelivan über den Lauf seines Mitspielers.

Abschluss als Stärke

Die Gäste hatten ihr Möglichstes getan, um den Lauf zu stoppen, teils wurde Heike, der im 4-3-3 auf Rechtsaußen agierte, gar gedoppelt. "Da habe ich im Spiel am Anfang ein bisschen gebraucht", gab der Torschütze im Interview nach Abpfiff zu. "Aber dann kam ich immer besser in die Partie." Der Höhepunkt folgte in eben jener 70. Minute, als Heike in seiner fast unnachahmlichen Art ohne Zögern den direkten Weg für den Ball von der Strafraumkante zum Tor suchte und auch fand.

Ob er manchmal als Stürmer einfach den Kopf ausschalte? "Ja, kann man schon so sagen. Der Abschluss ist genau meine Stärke. Wenn man so eine Stärke hat, ist man gut beraten, sie zu nutzen und mit möglichst wenig Kontakten abzuschließen", erklärte Heike über sein Erfolgsrezept. Vier Tore hat der Stürmer nach fünf Spielen bereits auf dem Konto und damit schon jetzt eins mehr als in der von Verletzungen geplagten vergangenen Spielzeit. Sein erstes Saisonziel hat der Stürmer bereits erreicht, verriet Heike mit einem Schmunzeln: "Ich habe gesagt, mehr Tore als letztes Jahr. Das habe ich Gottseidank schon geschafft."