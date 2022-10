Heidrich: "Wir wollen bis Winter den Anschluss finden"

Der Ex-Verteidiger ist neuer Sportdirektor bei Erzgebirge Aue. Matthias Heidrich über die Trainersuche, seinen Start und die Chancen.

In seiner aktiven Zeit war er der Arbeiter im Auer Maschinenraum. Konsequent, robust und mit einem satten Schuss ausgestattet. 146 Punktspiele bestritt Matthias Heidrich (44) zwischen 2000 und 2005. Jetzt ist er seit einer Woche Sportdirektor der Veilchen. Die vordergründigen Ziele des neuen Steuermannes: das Schiff in ruhiges Fahrwasser bringen.

Seit gut zwei Wochen ist Aue ohne Trainer. Die Deadline des DFB, einen zu ernennen, rückt näher. Was macht die Suche, Herr Heidrich?

Es gibt einiges von den Statuten her, was wir beachten müssen. Aber eine Deadline gibt es nicht. Wir befinden uns in Gesprächen. Dabei ist es echt spannend, die Leute kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen, ihre Vorstellungen und Ziele zu hören. Zu erfahren, wo sie hinwollen. Das macht Spaß. Jetzt gilt es für uns, den richtigen Mann zu finden. Dabei lassen wir uns aber nicht unter Druck setzen.

Ungünstiger Zeitpunkt für Trainersuche

Bei Ihrer Vorstellung sagten Sie, dass einige Kandidaten bereits abgesagt haben. Überrascht Sie das bei dem hohen Verschleiß von elf Cheftrainern in nur acht Jahren?

Das überrascht mich keineswegs. Das hat aber nichts mit den elf Trainern zu tun. Der Zeitpunkt ist nicht günstig für eine Trainersuche. Zum Beispiel wird sich in den kommenden Wochen in der 2. Liga und 3. Liga sicher auf diesen Positionen etwas tun. Die Kandidaten warten daher lieber ab. Zu einem Zweitligisten zu gehen, ist immer noch lukrativer als zum Vorletzten der 3. Liga. So ehrlich müssen wir sein.

Interimstrainer Carsten Müller besitzt die nötige Lizenz. Spielt er in Ihren Gedankengängen eine Rolle?

Carsten ist für uns eine Option. Es ist sogar unsere Pflicht, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Carsten hat in den vergangenen Tagen das Wichtigste getan, er hat Ergebnisse geliefert: im Landespokal beim 2:1 in Eilenburg und beim 3:0 gegen Meppen. Das verschafft uns auch die nötige Zeit.

Sie wollten auch Einzelgespräche mit den Spielern führen, um sich besser kennenzulernen. Wie weit sind diese vorangeschritten?

Die sind in Teilen in den letzten Tagen geführt worden und werden weitergeführt. Dabei ging es nicht nur darum, dass ich etwas von den Jungs erfahre, sie sollen auch mich kennenlernen und wissen, wie ich ticke und gewisse Dinge angehe.

Und dann kam bei Ihrem ersten Spiel das 3:0 gegen Meppen. Ein tot geglaubtes Team ist auferstanden. Ein Ergebnis Ihrer Gespräche?

Nein, so weit möchte ich nicht gehen. Das war eher das Ergebnis von Carstens Team und dessen Arbeit mit der Mannschaft. Er hat sie gut vorbereitet. Ich war gespannt, was uns erwartet, ob wir in die Offensive kommen, ob etwas von einer möglichen Verunsicherung zu sehen ist. Davon war nichts zu spüren. Es war eine reife Leistung mit dem nötigen Matchglück.

"Gute Stimmung ist wichtig"

Wie sehr ist dadurch die Stimmung nach oben gegangen?

Schon sehr. Das war selbst beim Spielersatztraining zu sehen. Es war gelöst, alle haben Gas gegeben. Gute Stimmung ist wichtig. Wir werden alle Spieler innerhalb der langen Saison brauchen, es kann immer etwas passieren. Jetzt fehlt uns zum Beispiel Maximilian Thiel nach seinem Platzverweis für zwei Spiele. Schon werden Optionen für die Startelf und den Kader benötigt.

Bis zur WM-Pause stehen noch sieben Partien an. Gibt es von Ihnen eine Punktevorgabe?

Nein, die gibt es nicht. Ich hatte es schon zu meiner Vorstellung gesagt: Wir wollen bis zum Winter den Anschluss finden, den Abstand an die Nichtabstiegsplätze verkürzen. Das wollen wir Schritt für Schritt machen. Wir wissen aber auch, dass wir wieder Spiele verlieren werden. Wir müssen Ruhe bewahren und eine Idee entwickeln, um konstant zu punkten.

"Geblieben ist die Herzlichkeit der Region"

Sie haben Aue vor 17 Jahren verlassen. Was hat sich seit 2005 verändert? Was ist gleichgeblieben?

Verändert hat sich zum Glück sehr viel. Die Infrastruktur rund ums Stadion ist hervorragend. Die Jungs haben alles, um maximale Leistung zu bringen. Das erwarten wir allerdings auch von ihnen. Gleichgeblieben ist die Herzlichkeit der Region. Wie viele mich zum Beispiel mit "Matze" ansprechen. Sie kennen mich noch, aber mir fällt ihr Name nicht gleich ein. Aber das wird auch noch.