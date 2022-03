Heider verlängert, trifft und egalisiert einen Rekord

Der VfL Osnabrück und Marc Heider setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Kapitän traf gegen Braunschweig und steht nun bei 32 Drittliga-Toren für die Lila-Weißen - Vereinsbestwert.

Der VfL Osnabrück verpasste durch das 1:1 gegen Eintracht Braunschweig, den Abstand zum BTSV auf einen Punkt zu verkürzen. Dennoch gab es für die Osnabrücker am Samstag eine positive Nachricht: Der VfL teilte kurz vor der Partie mit, dass der Vertrag von Kapitän Marc Heider aufgrund einer Klausel automatisch bis 2023 verlängert wurde.

Wie wichtig der 35-jährige Routinier ist, zeigte er gleich im Niedersachsen-Duell. Kurz vor der Pause stand der Stürmer richtig und traf aus spitzem Winkel zum Ausgleich - es war sein 32. Drittligatreffer für die Lila-Weißen.

Damit zog er mit Marcos Alvarez gleich, der bis dato die meisten Drittliga-Tore für den Verein von der Bremer Brücke erzielte. "Endlich hat es geklappt, endlich habe ich den Kleinen eingeholt. Da muss ich wohl nächstes Spiel noch einen drauflegen", so Heider gegenüber "MagentaSport", der aber auch betont, dass er sich zuvor keine Gedanken darüber gemacht hatte: "Die einzige Bedeutung, die das heute für mich hatte, war es, den Rückstand zu egalisieren", erläuterte der VfL-Kapitän.

In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf 18 Scorerpunkte in 29 Partien. Das ist der Bestwert im Team der Lila-Weißen. Dementsprechend froh dürften die Verantwortlichen sein, dass der Rückkehrer von 2016 auch im siebten Jahr in Folge für den VfL auflaufen wird.