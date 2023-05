Heider gibt die Marschroute vor: "Jedem sei alles gegönnt - Heute geht alles"

Der VfL Osnabrück hat in einem Herzschlagfinale den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Für keinen Lila-Weißen, egal ob Akteur oder Fan, gab es danach ein Halten. Und die Party hat am Samstagnachmittag wohl gerade erst angefangen.

Nach dem letzten Saisonspiel der Karriere überglücklich: Osnabrücks Kapitän Marc Heider (Mi.) feiert den Aufstieg nach Spielende auf der Tribüne mit den Fans. picture alliance/dpa