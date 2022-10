Heidenheims Startrekord - und was Maloney damit zu tun hat

Der 1. FC Heidenheim steht wie so oft in den vergangenen Jahren in der 2. Liga gut da. Sogar besser als je zuvor nach einem Drittel der Saison.

Wenn im deutschen Unterhaus Jahr für Jahr nach möglichen Aufstiegskandidaten in die Bundesliga gesucht wird, ist der Name 1. FC Heidenheim nie fern. Der Klub von der Ostalb wurde vergangene Saison Vierter und verpasste die Relegation nur knapp, 2019/20 scheiterte er in dieser unglücklich an Werder Bremen. Auch sonst war Frank Schmidts Team häufig oben mit dabei.

20 Punkte nach elf Spieltagen neuer Bestwert

So gut wie in diesem Jahr stand der FCH nach elf Spieltagen aber noch nie da. 20 Punkte hat Heidenheim bereits gesammelt, zuletzt wurde Hannover im Verfolgerduell knapp bezwungen. Dabei von Beginn an auf dem Feld stand Lennard Maloney. Ein Sommer-Neuzugang, der seit dem 3. Spieltag eigentlich kaum noch wegzudenken ist.

Nach Spielen in der Innenverteidigung sowie auf der rechten Defensivseite überzeugte Maloney gegen Hannover (kicker-Note 2,5) zum zweiten Mal in Serie auf der Sechs. Coach Schmidt, der seinen Schützling laut eigener Aussage ohne Widerworte überall aufstellen kann, sprach von einem "überragenden Spiel auf der Sechs" des 23-Jährigen, der allen voran in den defensiven Grundtugenden heraussticht.

Schmidt hält viel von Maloney, doch sieht Verbesserungspotenzial

Wenngleich der Deutsch-Amerikaner "gegen den Ball herausragend" gespielt habe und "unfassbar im Pressing nach vorne" gewesen sei, fehle ihm noch ein wenig die Ruhe am Ball, meint Schmidt. "Da hat er in der zweiten Halbzeit zweimal wild um sich geschossen." Doch aufgrund Maloneys Vielseitigkeit schauen beispielsweise Dzenis Burnic, Andreas Geipl oder auch Norman Theuerkauf häufiger zu, als ihnen lieb ist. Der Erfolg gibt Schmidt und Maloney recht.