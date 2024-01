Heidenheims Problem mit Trainer Schultz

Gegen den 1. FC Köln wartet nach dem dortigen Trainerwechsel gleich eine doppelt knifflige Aufgabe auf FCH-Coach Frank Schmidt.

Aus Heidenheims Trainingslager im spanischen Algorfa berichtet Michael Pfeifer

Nach dem Start mit intensiven Inhalten in den ersten Tagen in der spanischen Sonne fuhr Heidenheims Chefcoach Frank Schmidt am Freitag die Belastung herunter und beließ es mit einer moderaten Trainingseinheit am Vormittag, den Rest des Tages dürfen die FCH-Profis frei gestalten und Körper und Kopf regenerieren.

Auch der anfangs noch kränkliche Eren Dinkci ist mittlerweile wieder ins Programm eingestiegen, der am Sprunggelenk lädierte Jan Schöppner nähert sich derweil der vollen Belastung. Dagegen musste Denis Thomalla den hohen Anforderungen Tribut zollen, den 31-Jährigen zwingen Rückenprobleme zu einer vermutlich kurzen Zwangspause.

Damals hat er mit einer Mittelfeldraute spielen lassen. Frank Schmidt über das letzte Duell mit Timo Schultz

Unterdessen wirft der Restart der Bundesliga speziell für die Heidenheimer seine Schatten voraus. Denn der Auftaktgegner 1. FC Köln wird den Aufsteiger nicht nur mit einem neuen Trainer empfangen, sondern mit einem für den FCH ziemlich unangenehmen. Gegen Timo Schultz gab es für Heidenheim in der 2. Liga kaum etwas zu ernten. Seinerzeit war Schultz beim FC St. Pauli im Amt, in dieser Konstellation kam es zu fünf Zweitligaduellen zwischen den Hamburgern und dem FCH, bis auf einen Punkt setzte es für die Heidenheimer nur Niederlagen. Nach einem 2:4 auswärts mussten sich Schmidts Mannen auch zu Hause zweimal mit 3:4 und 2:4 geschlagen geben, gefolgt von einer 0:1-Niederlage auf St. Pauli. Nur im bislang letzten Vergleich am 1. Oktober 2022 trotzte Heidenheim Schultz in Hamburg beim 0:0 einen Zähler ab.

Podcast Ist Liverpool reif für den Titel? Liverpool an der Tabellenspitze - und auch auf Meisterkurs? Außerdem: Ein neuer Trainer in Köln, ein neuer Sportdirektor auf Schalke - und ein waghalsiges Unterfangen von Andre Onana. alle Folgen

Da gibt es also etwas aufzuholen und gutzumachen für Heidenheim und Schmidt. "Damals hat er mit einer Mittelfeldraute spielen lassen", erinnert sich der 50-Jährige, "wir werden uns anschauen, wie er das zuletzt in Basel angegangen ist." In der Schweiz hatte Schultz Anfangs dieser Saison ein erfolgloses Intermezzo, das nach knapp drei Monaten und nur elf Spielen wieder beendet worden war.

"Wir werden uns auch noch Infos holen aus dem Testspiel der Kölner am Samstag bei Rot-Weiß Essen", so Schmidt, der sich naturgemäß aber mehr auf seine Mannschaft konzentrieren will. "Wir werden vor allem auf uns schauen und versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen", so Schmidt. Das war zumindest inhaltlich beim letzten Auswärtsauftritt in Mainz nicht gelungen, dennoch hatten die Heidenheimer ihren ersten Dreier in der Fremde (1:0) eingefahren.

Schmidt: "Grundsätzlich hat ein Trainerwechsel immer eine Wirkung"

Neben der negativen Bilanz speziell gegen Schultz bereitet auch der Kölner Neustart an sich den Heidenheimern Sorgen. "Grundsätzlich hat ein Trainerwechsel immer eine Wirkung, das haben wir zuletzt auch gegen Augsburg erlebt", erinnert Schmidt. Der FCA hatte unter dem neuen Coach Jess Thorup ein denkwürdiges Debüt in Heidenheim gefeiert und nach einem 0:2-Rückstand noch einen 5:2-Kantersieg eingefahren …