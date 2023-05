Heidenheims Müller "ist egal, wann wir es schaffen"

Mit dem 0:0 gegen Magdeburg verpasste der 1. FC Heidenheim eine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg. Von Enttäuschung wollte Keeper Kevin Müller dennoch nichts wissen.

Es hätte ein ganz großer Wurf werden können: Dank des Unentschiedens zwischen den Verfolgern HSV und Paderborn, bestand für Heidenheim die Möglichkeit, sich bereits drei Spieltage vor Toresschluss mindestens den Relegationsrang zu sichern und diesen auf satte sechs Punkte zu distanzieren. Diese Chance hat der FCH ob eines torlosen Remis gegen Magdeburg jedoch verpasst.

Müller lobt seinen Gegenüber

Machte sich nach Abpfiff auf den Rängen zunächst Ernüchterung breit, wollte Schlussmann Kevin Müller davon bei "Sky" nichts hören: "Warum auch? Wir haben das Spiel nicht verloren und zu Null gespielt", rückte er "zwei Sachen, die schonmal entscheidend sind," in den Vordergrund. Dass der eigene Treffer fehlte, sei zwar schade, aber einfach zu begründen: "In letzter Zeit haben wir aus wenig viel gemacht, heute ist es leider anders gewesen. Man muss außerdem sagen, dass Dome (Magdeburgs Torwart Dominik Reimann, Anm. d. Red.) den ein oder anderen Ball richtig gut gehalten hat."

Tatsächlich war der Magdeburger Schlussmann einer der entscheidenden Akteure gewesen und hatte gleich mehrere Topchancen des Favoriten zunichte gemacht. In Kombination mit zwei Alutreffern Heidenheims gelang dem FCM somit das schmeichelhafte Unentschieden, das gleichbedeutend mit dem fast sicheren Klassenverbleib war. Für Müller ein weiterer wichtiger Faktor: "Die anderen spielen halt auch mit und man hat es letzte Woche gegen den HSV gesehen: Magdeburg ist keine schlechte Mannschaft, die heute zudem den Klassenerhalt mehr oder weniger klarmachen konnte."

"Alles in Ordnung" dank guter Mannschaftsleistung

Dass dieser nicht schon feststeht, liegt auch an Müller selbst, der gegen Tatsuya Ito einen späten Magdeburger Treffer verhinderte und sich die 14. Weiße Weste der Saison sicherte. "Wir haben hintenraus alles versucht, den Ball vorne reinzubringen und dann ist es klar, dass Magdeburg mit der Spielstärke zu Chancen kommt", ordnete der gebürtige Rostocker die Schlussphase ein und sprach in diesem Zuge seinen Kollegen ein Lob aus: "Das nehme ich nicht alleine in Anspruch. Die Jungs, die vor mir spielen, haben sich auch heute wieder in viele Bälle geworfen. Wir machen es als Mannschaft gut."

Sorgen um den Aufstieg macht sich Müller daher keine, der Vorsprung auf den Relegationsrang bleibt schließlich komfortabel: "Jetzt sind es nur noch drei Spiele und es ist alles in Ordnung." Deshalb stellt sich eigentlich nur noch die Frage nach dem Zeitpunkt der Heidenheimer Aufstiegs-Party. "Mir ist es egal, wann wir es schaffen", lässt der 32-Jährige eine Antwort offen und konzentriert sich auf die nächste schwere Aufgabe in Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dort hat Heidenheim erneut die Chance, dem ersten Bundesligaaufstieg der Vereinsgeschichte näher zu kommen.