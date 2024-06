Heidenheims Kleindienst vor Wechsel nach Gladbach

Borussia Mönchengladbach steht nach kicker-Informationen vor der Verpflichtung von Tim Kleindienst. Der Noch-Torjäger des 1. FC Heidenheim hat sich offenbar für einen Wechsel zu den Fohlen entschieden und wurde am Donnerstag schon im Borussia-Park gesichtet.

Erzielte vergangene Saison zwölf Tore in 33 Bundesliga-Einsätzen für Heidenheim: Tim Kleindienst. IMAGO/Sportfoto Rudel

Es zeichnet sich ab, dass die Borussen den Coup auf der Neunerposition unter Dach und Fach bringen werden. Tim Kleindienst hat sich wohl dazu entschlossen, Heidenheim zu verlassen und sich dem fünfmaligen Deutschen Meister anzuschließen. Der Stürmer kann aufgrund einer Ausstiegsklausel in dem bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig wechseln. Für den 28-Jährigen müssen die Gladbacher eine Ablösesumme in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro zahlen.

Die Borussen hätten, geht der Deal final über die Bühne, im Werben um den Goalgetter hochkarätige Konkurrenz ausgestochen. Unter anderem der VfB Stuttgart, nächste Saison Teilnehmer an der Champions League, hatte die Fühler nach dem Stürmer ausgestreckt, auch Union Berlin war mit im Rennen. Insgesamt ist der Interessentenkreis groß an Kleindienst, der in der vergangenen Bundesliga-Saison zwölf Tore und fünf Assists auf seinem Scorerkonto verbuchen konnte.

Am Ende macht nun höchstwahrscheinlich die Borussia das Rennen - es wäre ein weiterer Transfererfolg nach dem ablösefreien Wechsel von Kevin Stöger (30, VfL Bochum), um den speziell auch Eintracht Frankfurt intensiv geworben hatte.

Gladbachs Transferperiode im Zeichen der Führungsspieler

Mit Kleindienst und Stöger erhält die Gladbacher Offensive ein erhebliches Upgrade. Beide Spieler zählten in ihren Mannschaften zu den prägenden Figuren und ebenso zu den Führungsspielern ihrer Teams. Gerade das Thema Leadership steht bei Borussias Verantwortlichen oben auf der Agenda für diese Transferperiode - und die bisherigen Ergebnisse können sich sehen lassen. Schließlich haben die Fohlen in Philipp Sander (26) noch einen dritten ausgewiesenen Leader verpflichtet: Der Mittelfeldspieler wechselt als Kapitän von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel an den linken Niederrhein.

Kleindienst steuerte zu Heidenheims Aufstieg 25 Treffer und sieben Assists in der Zweitliga-Saison 2022/23 bei. Aber es ist gerade das Gesamtpaket, das den athletischen 1,94-Meter-Mann auszeichnet. Kleindienst arbeitet fleißig für die Mannschaft mit, ist wichtig fürs Gegenpressing, er bringt seine Kopfballstärke nicht nur vorne im Angriff, sondern auch bei gegnerischen Standardsituationen mit ein. Außerdem zog er in der vergangenen Saison die meisten Sprints im sprintstarken Heidenheimer Team an (1055).

Schon vor einem Jahr waren die Borussen an Kleindienst dran - jetzt geht der Wunschtransfer, wenn in letzter Sekunde nichts mehr dazwischenkommt, über die Bühne.