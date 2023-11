Mit seinen Standards sorgt Jan-Niklas Beste regelmäßig für höchste Alarmstufe beim Gegner. Aber auch als Torschütze kommt er immer besser in Fahrt.

Beim letzten Mal war auch das Glück ein wichtiger Faktor, als Münchens Verteidiger Kim den Schuss von Jan-Niklas Beste unhaltbar abfälschte. Immerhin wenige Minuten durfte der Aufsteiger nach dem Ausgleich zum 2:2 davon träumen, sogar beim Rekordmeister Zählbares mitzunehmen. Sein Tor gegen den FC Bayern war jedenfalls bereits Bestes fünfter Saisontreffer, womit der kleine Flügelflitzer (1,75 m, 66 kg) gleichzog mit den Teamkollegen Eren Dinkci und Tim Kleindienst.

In der Heidenheimer Scorerwertung aber setzt und hebt sich Beste immer weiter ab und liegt nach ebenfalls fünf Assists derzeit mit 10 Scorerpunkten vor Kleindienst (7) und Dinkci (6). Alle anderen Spieler des Aufsteigers verharren bislang bei maximal einem Scorerpunkt, das unterstreicht die Bedeutung dieses Trios.

Vor allem aber die von Beste. Denn Heidenheims gefährlichste Waffe hätte sich locker auch schon doppelt so viele Vorlagen gutschreiben lassen können, hätten seine Adressaten mit etwas mehr Zielgenauigkeit und Fortune mehr seiner vorzüglichen Vorarbeiten veredelt. Allein beim jüngsten Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart hatten die Gastgeber nach Bestes Ecken oder Freistößen mehrfach die Latte getroffen oder waren am VfB-Keeper Nübel gescheitert. Als Chancen-Vorbereiter dürfte Beste eine führende Rolle einnehmen in der Bundesliga.

Schmidt schwärmt von der präzisen Schusstechnik

"Es ist unfassbar, mit welcher Qualität Niklas Beste die Standards vor das Tor bringt, jeder Eckball ist gefährlich", schwärmt nicht nur Trainer Frank Schmidt von der präzisen Schusstechnik des 24-Jährigen. Mit seinem starken linken Fuß ist Beste in der Lage, die Bälle mit einer ungeheuren Wucht und mit tückischem Effet vor das Tor zu feuern, Einschläge, die kaum berechenbar und deshalb nur schwer zu verteidigen sind.

Mit einer unglaublichen Präzision und Schärfe donnerte Beste den Ball auch zum allerersten Tor des FCH in der Bundesliga in den linken oberen Torwinkel, es war das 1:0 beim in der Schlussphase noch verlorenen Heimspiels gegen Hoffenheim (2:3). Auch den ersten Zu-null-Sieg des Aufsteigers zu Hause gegen Union Berlin hatte ein traumhafter Freistoß in denselben Winkel entschieden, auch über diesen Kunstschuss staunten nicht nur die Gäste, auch viele seiner Teamkollegen fassten sich ungläubig an den Kopf.

"Das hat mir einen Push gegeben"

"Mein Sohn war heute das erste Mal mit im Stadion, das war eine zusätzliche Motivation und eine Art Glücksbringer, scheint zu funktionieren, er muss jetzt wahrscheinlich zu jedem Heimspiel kommen", verriet der junge Familienvater damals, "das hat mir einen Push gegeben. Es ist meine beste Phase, nicht nur in der Karriere, sondern auch privat läuft es zur Zeit richtig gut mit der Familie."

Schon erstaunlich, wie sehr sich dieser Spätzünder entwickelt und stabilisiert hat. In Hamm geboren, wurde Beste bei Borussia Dortmund ausgebildet, kam aber bis auf einen Pokal-Einsatz beim BVB nicht zum Zug. Über Werder Bremens 2. Mannschaft, den FC Emmen in den Niederlanden und Jahn Regensburg landete Beste schließlich 2022 in Heidenheim. Und schlug voll ein. Zum Aufstieg in die Bundesliga steuerte er in 34 Einsätzen zwölf Treffer und 13 Assists bei.

"Er ist fit, nie verletzt und kann maximales Tempo gehen"

"Ich sehe nicht viele, die Freistöße so schießen wie er", betont Schmidt, "es ist ein Stilmittel und eine Stärke meiner Mannschaft. Da kommen die Bälle auch dahin, wo wir sie gerne hätten." Und wie viele Heidenheimer unter Schmidt profitiert auch Beste von besten konditionellen Voraussetzungen. "Der entscheidende Faktor: Er ist fit, nie verletzt und kann maximales Tempo gehen", erklärt der FCH-Coach, "und mit jedem Erfolgserlebnis wird die Brust breiter." Demnach ist bald die nächste Trikotgröße gefragt.