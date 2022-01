Heidenheimer Spieler-Quintett positiv getestet

Der 1. FC Heidenheim vermeldet sechs positive Corona-Fälle. Darunter befinden sich fünf Profis, die am Samstag bei Hansa Rostock (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) somit nicht zur Verfügung stehen.

In Rostock nicht am Ball: Robert Leipertz gehört zu den infizierten Akteuren des FC Heidenheim. imago images/Ulrich Hufnagel

Erwischt hat es beim aktuellen Tabellendritten Robert Leipertz, Marnon Busch, Paul Tschernuth, Vitus Eicher und Maurice Malone, dazu wurde auch noch Physiotherapeut Johannes Gessler positiv getestet. Wie die Heidenheimer am Donnerstag mitteilten, befinde sich der Verein im Austausch mit den zuständigen Behörden und der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Sanwald berichtet von "leichten Symptomen"

"Wir haben, trotz unserer Impf- und Genesenenquote von 100 Prozent, leider eine aktuelle Corona-Problematik bei uns in der Mannschaft", bedauert Holger Sanwald: "Den genannten Personen geht es zum Glück so weit gut, und sie haben, wenn überhaupt, nur leichte Symptome", sagte der Vorstandsvorsitzende der Schwaben. Der Klub habe "alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass idealerweise keine weiteren positiven Fälle mehr hinzukommen". Das große Ziel sei es, "in Rostock zu spielen und dort auch zu gewinnen".

Die Anreise des FCH nach Rostock erfolgt mit einer Chartermaschine. Somit könne man "Kontakte nach außen vermeiden", so Sanwald.