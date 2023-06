Heidenheim verpflichtet Siersleben fest - Hintertür für den VfL?

In den vergangenen beiden Spielzeiten spielte Tim Siersleben bereits auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim, nun wechselt der Verteidiger fest vom VfL Wolfsburg zum Aufsteiger.

Seit dem 10. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit stand Tim Siersleben ununterbrochen in der Startelf des 1. FC Heidenheim und hatte damit als feste Größe in der Verteidigung des FCH großen Anteil am ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Entsprechend haben sich die Heidenheimer bemüht, den für zwei Jahre vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Innenverteidiger fest zu verpflichten.

"'Sieri' hat sich in den letzten zwei Jahren bei uns super entwickelt und ist in der abgelaufenen Saison zum absoluten Stammspieler gereift", erklärt Heidenheims Bereichsleiter Sport Robert Strauß in einer Vereinsmitteilung. "Zusätzlich kennt er unseren Verein und das Umfeld inzwischen sehr gut. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er hier in Heidenheim bleibt und auch in der Bundesliga das FCH-Trikot tragen wird."

Vertrag bis 2026

In Heidenheim unterschreibt Siersleben, den die Wölfe 2016 aus der Jugendabteilung des 1. FC Magdeburg verpflichteten, einen Vertrag bis Sommer 2026. Eine Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro wird für den 23-Jährigen wohl fällig.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Bundesligisten im Überblick

"In den beiden vergangenen Jahren habe ich genau die Entwicklungsschritte gemacht, die ich mir erhofft habe, die aber nicht selbstverständlich sind", so Siersleben, der für Wolfsburg zwar einmal in der Bundesliga auflaufen durfte, seinen Durchbruch im Profifußball aber in Heidenheim feierte - insgesamt 45 Pflichtspiele (ein Tor) stehen nach zwei Jahren zu Buche. "Der Verein hat mir dies ermöglicht und daher freue ich mich, auch in der kommenden Bundesliga-Saison für den FCH zu spielen. Dort möchte ich mich auf dem nächsten Level beweisen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen."

Schindzielorz deutet Rückkaufoption an

"Tim hat dort eine tolle Entwicklung genommen, die wir genauestens verfolgt haben", bestätigt auch Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, kündigt aber auch eine Hintertür - wohl in Form einer Rückkaufoption - für den VfL an: "Jetzt wurde ein Konstrukt gefunden, das beiden Seiten hilft, uns gleichzeitig aber Möglichkeiten für die Zukunft lässt."