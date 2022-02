Heidenheim und die Probleme gegen Teams aus dem Tabellenkeller

Der 1. FC Heidenheim konnte in diesem Jahr aus vier Spielen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller nur sechs Punkte holen. Trainer Frank Schmidt sah gegen den SV Sandhausen Schwierigkeiten im Offensivspiel.

Der 1. FC Heidenheim konnte sein vermeintlich einfaches Auftaktprogramm im Jahr 2022 nicht nutzen und hat dadurch etwas den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen verloren. Die Ostälbler haben derzeit besonders Probleme mit Teams aus dem Tabellenkeller: Gegen Rostock (Platz 16), Dresden (Platz 14) und zuletzt Sandhausen (Platz 15) gab es jeweils nur einen Punkt. Nur das Tabellenschlusslicht aus Ingolstadt wurde zum Jahresauftakt besiegt - zu wenig für eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel.

Auffällig ist die Offensivschwäche der Heidenheimer, die in der Tabelle inzwischen auf Platz sieben abgerutscht sind. In den vergangenen fünf Spielen schoss der FCH nur beim 3:1-Erfolg gegen Hannover mehr als einen Treffer. Sichtbar wurde die fehlende Kreativität im letzten Drittel auch gegen Sandhausen. "Am Ende muss man einfach sagen, dass es nach vorne deutlich zu wenig von uns war. Das müssen wir aufarbeiten und in den folgenden Wochen besser machen. Ansonsten wird es schwierig, zu gewinnen", so Verteidiger Marnon Busch nach der Partie gegen den SVS.

Heidenheim mit vielen technischen Fehlern

Aus der Sicht seines Trainers Frank Schmidt waren vor allem die Probleme mit der Ballkontrolle ausschlaggebend für die mangelnde Durchschlagskraft: "Die Bälle sind versprungen und wir haben auf dem Platz viele technische Fehler gemacht. Das war auch ein Grund, warum wir uns zu wenig klare Aktionen herausgespielt haben", erklärte der Coach, der angesichts der Statistik gegen die Gäste aus dem Hardtwald nach dem Spiel enttäuscht war: Der FCH hatte mehr Torabschlüsse (19:9), ist mehr gelaufen (118,5 km zu 112,8 km) und hatte einen deutlich höheren Ballbesitzanteil (64 zu 36 Prozent).

Zum Schluss, so offen und ehrlich muss man sein, haben wir sogar noch Glück, dass Sandhausen den letzten Konter nicht reinmacht. Norman Theuerkauf

Trotz der Enttäuschung konnten die Heidenheimer am Ende "mit dem Punkt leben": "Zum Schluss, so offen und ehrlich muss man sein, haben wir sogar noch Glück, dass Sandhausen den letzten Konter nicht reinmacht", sagte Norman Theuerkauf.

Der FCH, der sich mit nur fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz weiterhin berechtige Hoffnungen auf den Aufstieg machen kann, hat erstmal die Partien gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller hinter sich gebracht. In den kommenden drei Spielen trifft der FCH auf Darmstadt, Bremen und St. Pauli - vielleicht liegen der Schmidt-Elf die Top-Teams besser.