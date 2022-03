Heidenheim und der Glaube an die eigene Stärke

Der FC Heidenheim bekommt es am Samstagabend unter Flutlicht mit Tabellenführer Werder Bremen zu tun. Gegen das beste Auswärtsteam der Liga hofft FCH-Coach Frank Schmidt auf einen "schönen Abend".

"Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel und freuen uns, erstmals beim Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dabei zu sein", sagte Schmidt auf der Pressekonferenz am Freitag, bei der er auch in den Rückspiegel blickte. Das 2:3 in Darmstadt, bei dem die Schwaben eine 2:0-Führung in der Schlussviertelstunde noch hergaben, sei nicht so einfach aus den Klamotten zu schütteln gewesen, gestand der 48-Jährige. Auch eingedenk der jüngsten Sieglosserie (zuletzt 0/2/2) habe er versucht, den Spielern Zuversicht für die nächsten Aufgaben einzuimpfen. "Wir haben viel an unseren Stärken gearbeitet, um unser Selbstvertrauen wieder zu steigern", sagte Schmidt.

Kein "Patentrezept" für Füllkrug und Ducksch

Dieses wird gegen die "momentan stärkste Mannschaft" auch von Nöten sein. Werder kommt als Tabellenführer und mit einer Serie von 28 Punkten aus den letzten zehn Spielen mit ganz breiter Brust nach Heidenheim, zudem als Spitzenreiter auch in der Auswärtsbilanz (8/2/3). Und natürlich mit seinem gefährlichen Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. Gegen die beiden gebe es "kein Patentrezept", weiß Schmidt, wollte die Bremer aber keineswegs nur auf die beiden Angreifer reduzieren. "Sie haben sich gefunden und bringen ihre Qualität auf den Platz. Das wird also eine große Aufgabe für uns."

Mainka und Kleindienst sind wieder dabei

Schmidt, der wieder auf Kapitän Patrick Mainka und Stürmer Tim Kleindienst bauen kann - ob von Beginn an, ließ er offen -, ist dennoch zuversichtlich, gegen Bremen bestehen zu können. Man habe "die Möglichkeit, 90 Minuten lang für ein schönes Fußballspiel und einen schönen Abend zu sorgen - je nachdem, wie das Ergebnis dann am Ende aussieht." Sowohl die Heimbilanz (7/4/1) als auch seine Mannschaft stimmen den Coach optimistisch, dass die Punkte in Heidenheim bleiben. "Zu Hause in der Voith-Arena haben wir Jahr für Jahr schon bewiesen, dass wir an einem guten Tag oder grundsätzlich jedem Gegner Paroli bieten können."