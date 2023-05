Heidenheim steigt dramatisch auf und schickt den HSV in die Relegation - Bielefeld muss nachsitzen

In einem denkwürdigen Spiel hat sich der 1. FC Heidenheim auf den allerletzten Drücker noch den Aufstieg in die Bundesliga gesichert. Der HSV muss somit in die Relegation gegen den VfB Stuttgart - und Arminia Bielefeld spielt in der Abstiegsrelegation gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Zwei Tore in der Nachspielzeit: Heidenheim steigt erstmals auf

Der 1. FC Heidenheim hat sich in einem denkwürdigen Spiel den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte gesichert. Die Schwaben hatten beim Auswärtsspiel in Regensburg mit der Ausgangslage sichtbar zu kämpfen und kamen gegen den praktisch schon abgestiegenen Jahn in der ersten Hälfte kaum zu guten Chancen. Im zweiten Durchgang sorgten die Oberpfälzer schließlich für den großen Schock, Owusu traf Heidenheim mit einem Doppelschlag tief ins Mark (51., 56.).

Durch ein kurioses Eigentor von Saller kam der FCH aber direkt zurück (58.) und drängte in der Folge auf weitere Tore, vergab aber teilweise größte Chancen. Erst durch ein Elfmetertor von Beste (90.+3) fiel das zweite Tor - und durch eine Nachspielzeit von elf Minuten lebte Heidenheim weiter. Torschützenkönig Kleindienst machte den FCH-Wahnsinn in der neunten Minute der Nachspielzeit perfekt - und schickte den FCH - der Abpfiff erfolgte erst weit über die 100. Minute hinaus - tatsächlich auf den allerletzten Drücker noch ins Oberhaus.

Trotz Sieg in Sandhausen: HSV muss in die Relegation

Der Hamburger SV musste somit mit Platz 3 und der bevorstehenden Aufstiegsrelegation gegen den VfB Stuttgart leben. Dabei war der Traum kurz Realität. Im Fernduell nämlich setzte der HSV die Heidenheimer früh unter Druck, Dompé sorgte mit einem fulminanten Volley-Treffer für den perfekten Start (3.). Auch in der Folge blieben die Hamburger bei den bereits abgestiegenen Sandhäusern das überlegene Team, unter anderem traf Heyer den Innenpfosten (49.). Zwar versäumte es die Tim-Walter-Elf, frühzeitig für Klarheit zu sorgen, brachte das 1:0 aber über die Zeit und musste nach Regensburg schauen. Die HSV-Anhänger hatten den Rasen in Sandhausen bereits gestürmt und mussten schlussendlich lesen, wie Heidenheim noch gewann. Am Donnerstag geht es mit dem Hinspiel beim VfB weiter.

Klatsche in Magdeburg: Bielefeld muss nachsitzen

In die Abstiegsrelegation gegen den SV Wehen Wiesbaden muss Bielefeld. Die Ostwestfalen waren beim Auswärtsspiel in Magdeburg zum Siegen gezwungen, um den zweiten Abstieg in Folge noch zu verhindern. Vom Start weg war die Arminia allerdings die unterlegene Mannschaft. Folgerichtig ging Magdeburg durch Condé in Führung (38.), kurz darauf legte Atik per Elfmeter nach (45.). Nach dem Seitenwechsel schnürte Condé (50.) den Doppelpack und sorgte somit dafür, dass sich Wiesbaden schon auf den Relegationsgegner einstellen konnte. Ceka (67.) besorgte gar noch den 4:0-Endstand.

Rettung in Paderborn: Nürnberg macht Klassenerhalt klar

Durch die Bielefelder Niederlage war zugleich der 1. FC Nürnberg gerettet. Die Franken erledigten aber ohnehin ihre Hausaufgaben und siegten mit 1:0 in Paderborn. Zwar erwischten die ohne Trainer Lukas Kwasniok angetretenen Hausherren den besseren Start, den Treffer erzielte aber der FCN in Person von Schleimer (20.). Da in der Folge nicht mehr viel passierte, sollte es das goldene Tor der Partie sein.

Trotz Niederlage in Rostock: Auch Braunschweig bleibt zweitklassig

Auch Eintracht Braunschweig kann für ein weiteres Jahr 2. Bundesliga planen - trotz einer 1:2-Niederlage in Rostock. In der wichtigen Partie erwies Donkor den Braunschweigern einen Bärendienst: Der Außenverteidiger sah bereits in der 22. Minute die Gelb-Rote Karte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden beiden Teams jeweils ein Team nach VAR-Eingriff aberkannt. Nach dem Seitenwechsel erzielten sie dann auch reguläre Treffer, Pherais Elfmetertor (69.) glich die zwischenzeitliche Hansa-Führung durch Fröde aus (58.). Das letzte Wort hatte aber Hansa, Breier verbuchte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Siegtreffer für Rostock.

Pleite in Fürth: Darmstadt vergibt Zweitliga-Meisterschaft

Den Bundesliga-Aufstieg im Sack und die Zweitliga-Meisterschaft verpasst: Torsten Lieberknecht feierte mit dem Team dennoch ausgiebig am finalen Spieltag. IMAGO/HMB-Media

Darmstadt 98 hat auf den letzten Metern die Zweitliga-Meisterschaft vergeben. Weil die Hessen ihr Auswärtsspiel in Fürth mit 0:4 verloren, musste das bereits aufgestiegene Team von Trainer Torsten Lieberknecht noch den 1. FC Heidenheim passieren lassen. Die Niederlage ereilte den SVD in Unterzahl, Innenverteidiger Pfeiffer sah bereits in der 31. Minute die Rote Karte. Fürth nutzte die Überzahl im zweiten Durchgang schließlich zu teils sehr sehenswerten Toren von Raschl (50.), Asta (58.), Sieb (71.) und Green (78.).

Kownacki und Paqarada verabschieden sich mit Toren

Fortuna Düsseldorf sprang durch ein 3:0 in Kaiserslautern noch auf den vierten Platz. Kownacki (17.) schoss den Erfolg in seinem letzten Spiel für die Fortuna - der Wechsel zum SV Werder Bremen steht an - mit einem Doppelpack (17., 76.) heraus. Zwischenzeitlich flog FCK-Kapitän Zimmer nach einer Rotbremse vom Platz (25.), Ginczek sorgte für den 0:3-Endstand aus Sicht der Lauterer (89.). Die Rheinländer schlossen auch deshalb auf Rang vier ab, weil St. Pauli im Heimspiel gegen den KSC nur 1:1 spielte. Schleusener hatte die Badener hier in Führung gebracht (45.+1), Paqarada traf im letzten Spiel vor seinem Wechsel nach Köln zum Ausgleich (58.).

Üble Klatsche zum Ausklang: Hannover geht gegen Kiel unter

Hannover 96 erlebte mit einer 1:5-Heimklatsche gegen Kiel einen wenig versöhnlichen Saisonabschluss. Holstein lag durch Tore von Reese (21.), Becker (24.) und Pichler (45.) bereits zur Pause mit 0:3 hinten. Nach der Pause erzielte Bartels im letzten Spiel seiner Karriere noch einen Doppelpack (59., 62.). Der Ex-Kieler Neumann sorgte nur noch für Ergebniskosmetik (72.).