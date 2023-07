Heidenheim startet "Operation Bundesliga"

An diesem Samstag hat Aufsteiger 1. FC Heidenheim sein erstes Trainingslager als Erstligist aufgenommen, Trainer Frank Schmidt setzte gleich einmal drei Einheiten auf die Tagesordnung.

Aus Heidenheims Trainingslager in Natz/Südtirol berichtet Michael Pfeifer

Am Freitag bereits war der frischgebackene Bundesligist angereist und auf eher ungewohnte Resonanz getroffen. "Einen solchen Empfang hatten wir noch nie", versicherte Cheftrainer Frank Schmidt, nachdem der Heidenheimer Tross in Natz von der Stadt und dem Veranstalter mit großem Bahnhof gefeiert wurde. "Mit Blaskapelle, Bürgermeister und allem drum und dran", erzählte Schmidt, der auch vom Quartier und den nahegelegenen Trainingsplätzen sehr angetan ist.

Gleich dreimal bittet der 49-Jährige seine Mannen an diesem Samstag zur Pflicht, das erste Mal bereits morgens um 7 Uhr, noch vor dem Frühstück eröffnete der FCH mit Koordinations- und Stabilisationsübungen den ersten intensiven Arbeitstag. Um 10.30 Uhr stand die nächste Einheit auf dem Plan, in der fußballspezifisch Grundlagen gelegt wurden, um 16.30 Uhr wird die Mannschaft ein drittes Mal auf den Platz gehen. Ein Rhythmus, der sicherlich nicht durchgehend, aber durchaus häufiger durchgezogen werden wird in dieser Trainingswoche, in der aber auch Teambuilding-Maßnahmen und ein erster Test gegen eine regionale Auswahl am Mittwoch (18 Uhr) vorgesehen sind.

Nur Busch und Quenaj fehlen

29 der insgesamt 31 Kaderspieler sind bislang am Start, einer wird alsbald dazustoßen, Verteidiger Marnon Busch der noch aus privaten Gründen fehlt und in Kürze in Südtirol erwartet wird. Zudem fehlt auch noch der langzeitverletzte (Kreuzbandriss) Elidon Quenaj (20).

Unter den fünf externen Neuzugängen ist mit Rückkehrer Niko Dovedan in Kandidat, der aus seiner ersten Zeit in Heidenheim weiß, was in der Vorbereitung für den laufintensiven Fußball unter Schmidt auf die Kollegen zukommt, davon können sich nun auch die Neuen Benedikt Gimber (aus Regensburg), Omar Traoré (aus Osnabrück), Eren Dinkci (aus Bremen), Marvin Pieringer (von Schalke 04) überzeugen, zudem sind aus dem eigenen Unterbau die Talente Frank Feller, Seedy Jarju und Luka Janes dazugestoßen.

Taktischer Feinschliff im zweiten Trainingslager

Nach diesem Auftakt in Südtirol werden die Heidenheimer sich zunächst zu Hause weiter auf die neue Saison vorbereiten, ehe Ende des Monats ein weiteres einwöchiges Trainingslager wartet, diesmal in Mils bei Innsbruck, in dem dann der taktische Feinschliff auf dem Programm stehen wird.