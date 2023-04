Heidenheim siegt klar in Hannover - Fürth feiert Joker Abiama

Zu Beginn des 28. Spieltags hat Heidenheim einen klaren Sieg in Hannover eingefahren und seine Aufstiegsambitionen untermauert. Fürth drehte gegen Regensburg das Spiel und distanzierte sich von den Abstiegsrängen.

Tim Kleindienst (Nr. 10) & Co. jubelten in Hannover. IMAGO/Eibner

Hannover erwischte den besseren Start und wäre beinahe durch Köhn in Führung gegangen, er traf die Latte (5.). In einer chancenarmen Partie ging Heidenheim dann aus dem Nichts durch Beste in Führung (31.). Der Startschuss einer furiosen Phase der Gäste, denn bis zur Pause hatten Torjäger Kleindienst (35.) und Thomalla (45.+4) das Ergebnis schon auf 3:0 gestellt. Bei allen drei Gegentoren sah Köhn gar nicht gut aus. 96 drohte nach dem 1:6 beim HSV die nächste Klatsche. Die Gastgeber hatten sich für den zweiten Durchgang etwas vorgenommen, Pick verhinderte gegen Neumann stark das 1:3 (54.). Der Anfang einer Aufholjagd war das aber nicht. Kurz vor dem Ende gab es noch einen Elfmeter für die Niedersachsen, Beier scheiterte aber an FCH-Keeper Müller (82.). Somit blieb es beim klaren 3:0 für Heidenheim, das seine Aufstiegsambitionen untermauerte.

Fürth dreht das Spiel gegen den Jahn

Regensburg war im Frankenland in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, belohnte sich aber für einen guten Auftritt nicht. Die Fürther waren insgesamt sehr passiv, nach vorne ging kaum etwas. Direkt nach der Pause traf der Jahn dann, Jung schlug über den Ball, Owusu bedankte sich und traf zum 1:0 (48.). Das Kleeblatt suchte nach einer Antwort, Joker Abiama traf das Außennetz (58.). Aber das 1:1 sollte fallen, Green verwandelte einen Handelfmeter zum Ausgleich (66.). Die SpVgg war nun obenauf und drehte durch Abiamas präzisen Schlenzer die Partie (77.). Der Endstand, mit dem Dreier distanzierte sich Fürth komfortabel von der Abstiegsregion.

Weiter geht es dann am Samstag mit unter anderem Kiel gegen Nürnberg und Kaierslautern gegen den HSV am Abend. Am Sonntag ist dann Spitzenreiter Darmstadt in Düsseldorf gefordert.