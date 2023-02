Heidenheim rückt näher an HSV ran - St. Pauli gewinnt brisantes Nordduell

Der 1. FC Heidenheim hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga den Druck auf das Spitzenduo erhöht, während sich der 1. FC Kaiserslautern nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Paderborn ließ Federn - und der FCN atmete bei Heckings Einstand spät auf.

Mit Mühe und erst dank Joker Schimmer (70.) setzte sich der 1. FC Heidenheim am Sonntag mit 1:0 bei Arminia Bielefeld durch. Dadurch rückte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nach dem Remis im Topspiel zwischen Tabellenführer Darmstadt 98 und dem HSV bis auf zwei Punkte an Platz zwei heran. Für Bielefeld war es die dritte Niederlage in Folge, der Tabellen-16. steckt weiter tief im Abstiegskampf.

St. Pauli feierte im brisanten Nordduell gegen Rostock sehr glücklich den fünften Sieg in Serie und beschenkten ihren Trainer Fabian Hürzeler zum 30. Geburtstag mit einem 1:0. Kapitän Irvine erzielte in der 26. Minute den entscheidenden Treffer im ausverkauften Millerntor-Stadion. Hansa stand am Ende trotz bester Chancen mit leeren Händen und der zweiten Niederlage in Folge da.

Mit dem fünften Auswärtssieg erzielte der 1. FC Magdeburg einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf und verlängerte gleichzeitig den Negativlauf von Hannover 96. Die seit sechs Spielen sieglosen Niedersachsen verloren die Partie durch die Treffer von Atik (48.) und Castaignos (62.) sowie einer Gelb-Roten Karte für Kunze in der 55. Minute. Erst in Unterzahl kam Hannover zum 1:2 durch Schaub (69.) und hätte das Spiel beinahe noch gedreht. Ein Pfostenkopfball von Weydandt (79.) sowie zwei weitere Großchancen von Schaub (81./87.) blieben aber erfolglos.

Rasantes Remis im Topspiel

Torschützen am Samstag: Terrence Boyd, Ransford-Yeboah Königsdörffer und Kwadwo Duah (v. li.). imago images

Mit Hochspannung war das Gipfeltreffen am Samstagabend zwischen Primus Darmstadt und Verfolger HSV erwartet worden. Im Vorjahr hatte der HSV die Lilien beim 5:0 an selber Stelle deklassiert. Das war dieses Mal nicht der Fall, wenngleich den Rothosen ein Traumstart glückte: Königsdörffer sorgte bereits in der fünften Minute für das 1:0 und damit den Blitzstart. Darmstadt brauchte eine Zeit, um sich zu sammeln, drängte dann aber auf die Aufholjagd - und das gewohnt energisch. Doch die Lilien taten sich schwer und haderten zudem mit fehlendem Spielglück, als kurz vor der Halbzeit Honsaks Ball noch von der Linie gekratzt wurde und folglich nur Millimeter zum Ausgleich fehlten.

Auch in Hälfte zwei war der SVD aktiver, doch Hamburg strahlte über Gegenstöße Gefahr aus. Das Gipfeltreffen war bis zum Schluss spannend, den Hessen fehlte es aber trotz großer Leidenschaft an Durchschlagskraft gegen einen auf Konter lauernden HSV. Joker Stojilkovic sorgte nach klasse Solo-Lauf für den vielumjubelten Ausgleich zum 1:1 (81.). Das war zugleich der Endstand, der vor allem den Verfolgern gefallen dürfte.

FCK baut Fürth-Serie weiter aus

Wie etwa dem 1. FC Kaiserslautern, der weiter die Fan-Hoffnungen auf den Durchmarsch in die Bundesliga schürt. Am frühen Samstagnachmittag gewannen die Pfälzer ihr Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1. Nachdem Ex-Fürther Redondo nur den Pfosten getroffen hatte (4.), trat Torjäger Boyd in Erscheinung und besorgte die Führung (22.). Für den FCK-Stürmer war es bereits der elfte Saisontreffer.

Kurz darauf erwies Asta den Mittelfranken einen Bärendienst und flog bereits nach 29 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich engagierte Fürther durch Hrgotas Ausgleich (62.). Doch die Roten Teufel nahmen den Gästen durch den Doppelschlag von Hercher und Kraus schnell den Wind aus den Segeln (66., 69.). Für die Lauterer, die mit einem weiteren Dreier bereits die magische 40-Punkte-Marke knacken würden, war es der siebte Zweitliga-Heimsieg in Folge gegen das Kleeblatt.

Paderborn verpasst Sprung auf Rang drei

Nur noch einen Zähler vor dem FCK liegt der SC Paderborn. Die Ostwestfalen kamen in Kiel nicht über ein 1:1 hinaus. Nach gutem Beginn der Störche hatten die Gäste nach einer Unachtsamkeit von Erras durch Rohr eiskalt zugeschlagen (31.). Nach dem Seitenwechsel ließ Justvan die Riesenchance zum 2:0 aus, ehe Reese einen strittigen Handelfmeter zum Ausgleich nutzte (66.). Durch die erst dritte Punkteteilung in dieser Saison verpasste Paderborn den Sprung auf Rang drei.

Duah wird der Doppelpack verwehrt

Beim Kellerkrimi in Nürnberg standen zwei Trainer-Debüts im Fokus: Dieter Hecking war beim FCN wie Tomas Oral in Sandhausen zu Wochenbeginn installiert worden. Grund zum Jubeln hatte am Ende nur der Club-Coach, denn vier Minuten vor Ende einer trostlosen Zweitliga-Partie verwandelte Duah einen selbst herausgeholten Strafstoß lässig in die Mitte (86.). Kurz darauf hätte Duah beinahe den Doppelpack geschnürt, doch der Angreifer stand Zentimeter im Abseits. Durch den siebten Ligasieg hat der FCN vorerst fünf Punkte Vorsprung auf Rang 16.

Kownackis Blitz-Comeback

Besser konnte es kaum laufen: Düsseldorfs Stürmer Kownacki hatte jüngst einen Muskelfaserriss erlitten, kehrte allerdings zum Auftakt dieses 22. Zweitliga-Spieltags beim Duell mit Braunschweig am Freitag wieder zurück - und krönte sein Blitz-Comeback nach nur einem verpassten Spiel mit einem Blitztreffer. Nach weniger als 50 gespielten Sekunden schoss der Pole aus der Drehung erfolgreich zum 1:0 ein.

Im weiteren Verlauf - die Fortuna zeigte sich effizienter, die gut mithaltende Eintracht offensiv zu harmlos - legte Düsseldorf nach. Zunächst verschoss Hennings zwar einen von Kownacki herausgeholten Elfmeter (18. Minute), Klarers Kopfball sorgte dann aber für den komfortablen 2:0-Halbzeitvorsprung (25.). In den zweiten 45 Minuten durften die niedersächsischen Löwen zunächst nach einem vom VAR entlarvten wie kuriosen Eigentor von F95-Keeper Kastenmeier wieder hoffen (62.), Niemiec machte am Ende aber alles klar (85.).

Durch den Dreier stockten die Rheinländer auf 35 Zähler auf, näherten sich oben etwas an. Braunschweig blieb in akuter Abstiegsgefahr.

KSC hat großes Aluglück

Apropos Abstieg: Gleich dreimal (!) scheiterte Kellerkind Jahn Regensburg beim Gastspiel in Karlsruhe am Aluminium. In diesem hochspannenden wie chancenreichen Schlagabtausch der beiden bedrohten Klubs zielten sowohl Gouras (18., Pfosten), Singh (36., Kreuzeck) als auch nochmals Singh (90., Latte) am Gebälk. Kurzum: Die Oberpfälzer wussten sich an diesem Abend nicht zu belohnen.

Zu allem Überfluss stach der Gastgeber, der sich auch auf Schlussmann Gersbeck verlassen durfte, einmal zu: Kaufmann brachte den KSC mit einem abgefälschten Abschuss in Front (24.) - und dieses 1:0 gaben die Badener nicht mehr her. Obwohl gut und gern bei diesem Spiel auch fünf, sechs, sieben Treffer hätten fallen können. So aber jubelte nur Karlsruhe über einen großen Schritt im Abstiegskampf.

Der 22. Zweitliga-Spieltag in der Übersicht