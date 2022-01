Heidenheim muss wochenlang auf Rittmüller verzichten

Der 1. FC Heidenheim büßte in Rostock nicht nur Punkte im Kampf um den Aufstieg ein, sondern auch Marvin Rittmüller.

Heidenheims Marvin Rittmüller verletzte sich in Rostock am Knie. imago images/eu-images

Die Elf von Trainer Frank Schmidt kam zuletzt nicht über ein torloses Remis beim FC Hansa Rostock hinaus und rutschte von Platz drei auf sechs ab. Noch bitterer lief es aber für Abwehrspieler Marvin Rittmüller. Der Back-up von Marvin Busch hat sich in Rostock einen Riss am Außenmeniskus zugezogen und fehlt mehrere Wochen - gerade jetzt, wo der 22-Jährige sich einmal wieder in der Startelf wiederfand.

Verträge von Leipertz und Theuerkauf werden wohl verlängert

Ein bisschen Zeit bleibt Rittmüller noch, sich beim FCH durchzusetzen, sein Vertrag läuft schließlich bis 2023. Anders verhält es sich bei Robert Leipertz, der einen stetigen Formanstieg verzeichnet. Trainer Frank Schmidt setzt auf den 28-Jährigen, der wieder Stammspieler ist. Eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags dürfte Formsache sein.



Das gilt auch für Norman Theuerkauf, dessen Vertrag zuletzt jährlich um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Beide Seiten sind gelassen, werden sich wohl auf eine weitere Spielzeit einigen.