Heidenheim: Mindestziel das Maximum

Von Platz drei auf sechs: Der 1. FC Heidenheim rutschte nach der Nullnummer bei Hansa Rostock im Tableau ab. Angesichts der eigenen Leistung waren die Schwaben mit dem Ergebnis aber keineswegs unzufrieden.

"Mit dem 0:0 können wir gut leben. Das war kein gutes Spiel von uns." Stürmer Tim Kleindienst brachte die Partie beim Aufsteiger kurz und knapp auf den Punkt. Abwehrkollege Oliver Hüsing sah es ähnlich. Der Innenverteidiger sprach angesichts der schlechten Platzverhältnisse von einem "erwarteten Kampfspiel", bei dem "wir am Ende mit dem 0:0 glücklicher sind als Hansa". Und dachte dabei wohl vor allem an die von Rostocks Stürmer John Verhoek vergebene Topchance in der Schlussminute.

Schmidt: "Offensiv zu wenig"

FCH-Coach Frank Schmidt, der aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls der beiden Stammkräfte Marnon Busch und Robert Leipertz zwangsläufig hatte umstellen müssen, hatte durch die veränderte Startformation Abstimmungsprobleme ausgemacht. "Offensiv war das natürlich zu wenig", kritisierte der 48-Jährige auch die mangelnde Angriffsleistung und gab zu, dass "wir das Spiel auch hätten verlieren können."

Dichtes Gerangel im oberen Drittel

Dass die Null nach dem Auftritt im leeren Ostseestadion stand, war für Schmidt "in so einem Spiel das Maximum". Mit 34 Zählern ist Heidenheim nach wie vor mittendrin im Aufstiegsrennen. Angesichts des Gerangels - von Platz zwei (St. Pauli, 37 Punkte) bis Platz neun (Paderborn, 30) liegt das Feld ganz dicht zusammen - könnte sich die Reihenfolge im obersten Drittel nach dem Heimspiel gegen Hannover (Freitag, 4. Februar) für das Team von der Ostalb auch schnell wieder zum Positiven verändern.