Heidenheim: Lob für Neuzugang und Vorlagengeber Beste

Der 1. FC Heidenheim ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Nicht nur die Leistung von Neuzugang Niklas Beste stimmte Cheftrainer Frank Schmidt glücklich.

Mit einigen Fragezeichen war der 1. FC Heidenheim am vergangenen Sonntag an die Ostsee gereist. Wie ist der FC Hansa Rostock aufgelegt, mit welchem Selbstvertrauen treten die Schwaben nach der Sommervorbereitung auf? "Wir wollten gut stehen, den Anfangsdruck rausnehmen", beschrieb FCH-Trainer Schmidt die Herangehensweise. Der Plan ging auf, auch dank einer konzentrierten Defensivleistung stand es zur Pause 0:0.

Es folgte nach dem Seitenwechsel "unsere beste Phase", wie Schmidt sagte. Sie wurde gekrönt vom 1:0 durch Stefan Schimmer, vorbereitet von Neuzugang Jan-Niklas Beste - einer, von dem man sich an der Brenz viel für die Saison verspricht, was er dann durch seine Vorlage auch gleich unter Beweis stellte. "Es war ein schönes Tor, wir haben die Überzahl gut verlagert, eine perfekte Flanke auf den zweiten Pfosten geschlagen", freute sich der Coach. Auch Torschütze Schimmer hob den Assistgeber hervor: "Die Flanke von Niki zum Führungstreffer war super. Ich habe am zweiten Pfosten gelauert, und der Ball kam einfach perfekt."

Am Samstag kommt Braunschweig

Weil die Gäste im Anschluss zwar das zweite Tor verpassten, aber weiter clever verteidigten, blieb es beim knappen Auftaktsieg. "Ich bin mega happy, denn wir haben wirklich nicht gewusst, was uns hier erwartet", so Schmidt. Weiter geht es für den FCH am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Eine Partie, die die Heidenheimer mit Rückenwind angehen, wie der Trainer verdeutlichte: "Die ersten drei Punkte sind im Sack. Kompliment an die Mannschaft."