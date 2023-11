Heidenheim im Stevens-Modus

Statt der vergebenen Großchance zum Siegtreffer gegen Bochum nachzutrauern, ziehen Trainer Frank Schmidt und seine Aufsteiger Stärke aus dem dritten Spiel ohne Gegentreffer.

Keine Vorwürfe, kein Hadern, kein Jammern. Als wäre nichts gewesen, verarbeiteten die Heidenheimer die vergebene Großchance von Tim Kleindienst, der kurz vor Schluss allein vor Bochums Torhüter Riemann aufgetaucht war, den Ball über das verwaiste Tor gehoben hatte. "Da gibt es keinen Vorwurf, Tim hat uns auch schon so viele Punkte gerettet, ihn selbst wird es am meisten ärgern", vermutete Benedikt Gimber, "es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften nicht den einen Fehler machen wollten, leider konnten wir das Tor nicht machen, aber die Null steht."

Diese legendäre, vom damaligen Schalker Coach Huub Stevens geprägte Erfolgsformel ("Die Null muss stehen.") haben sich auch die Aufsteiger aus Heidenheim als Grundlage des Klassenerhaltes zu eigen gemacht. "Ich bin zufrieden", versicherte Trainer Frank Schmidt, "es war das dritte Heimspiel zu Null, von einem Punkt kann man abbeißen, es ist einer mehr in der Tabelle." Nach dem 2:0-Sieg zuletzt gegen den VfB Stuttgart verbuchte der FCH nun mit dem 0:0 gegen Bochum sogar das zweite Heimspiel nacheinander ohne Gegentreffer, zuvor wurde auch schon Union Berlin mit einer weißen Weste besiegt (1:0).

"Wir können nicht alle Heimspiele gewinnen, und wenn wir da am Ende stehen, sind alle zufrieden", sagte der Trainer angesichts von Platz 13. "Ein Punkt ist besser als kein Punkt", so brachte es auch Lennard Maloney auf den selbigen, und auch der Kollege Jonas Föhrenbach unterstrich die Parole: "Wir wollten unbedingt zu Null spielen, was wir erreicht haben und weswegen wir zufrieden sein können."

"In der Defensive haben wir sehr erwachsen gespielt"

Gerade im Spiel, oder besser, in der Arbeit gegen den Ball sah Schmidt sein Team verbessert und eine konstant verlässliche Darbietung. "In der Defensive haben wir sehr erwachsen gespielt, gut und aggressiv verteidigt, waren immer aufmerksam", resümierte der 49-Jährige, schließlich hatte seine Mannschaft auch eine kritische Phase in dieser Saison zu überstehen, als es regelmäßig und viel zu einfach vor allem nach gegnerischen Standards eingeschlagen hatte. Deshalb ist auch dieses gegentorlose Spiel für den FCH als Fortschritt zu werten, zumal auch die letzten fünf Duelle mit Bochum, seinerzeit noch in der 2. Liga, allesamt verloren wurden.

Als nächstes steht für die Heidenheimer wieder ein Auswärtsspiel bei einer Spitzenmannschaft auf dem Programm. Für die Partie am Samstag in Leipzig hat sich nicht nur Gimber wenig überraschend dieses Ziel gesetzt: "Die Null sollte auch in Leipzig möglichst lange stehen." Huub Stevens lässt grüßen.