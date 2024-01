Heidenheim bleibt in der Erfolgsspur

Zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien besiegt Bundesligist Heidenheim den Zweitligisten Paderborn mit 2:0 und scheint gerüstet für den Liga-Auftakt am Samstag in Köln.

Die beiden Torschützen im Test gegen Paderborn: Florian Pick (li.) und Kevin Sessa. Getty Images