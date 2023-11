Heidenheim gegen Leipzig: Für Schmidt prallen zwei Welten aufeinander

Als RB Leipzig bei Manchester City in der Champions League gespielt hat, war Heidenheims Trainer Frank Schmidt bei der Mitgliederversammlung des FCH. Er hat aber noch ausreichend sehen können vom kommenden Gegner, um einige interessante Quervergleiche zu den Sachsen zu ziehen. Unter anderem sind er und seine Mannschaft mal Meister geworden - vor Leipzig.

Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist unverkennbar beim FCH. Erst einen Punkt hat Heidenheim durch das 2:2 bei Borussia Dortmund am 3. Spieltag in der Ferne einfahren können. Frank Schmidt verweist aber nicht zu Unrecht auf die Tatsache, dass man die Auswärtsspiele fast durchgängig bei den "Top-Acht" antreten musste.

Der kommende Gegner, RB Leipzig, gehört ebenfalls in diese Kategorie. Natürlich hat Schmidt unter der Woche die 2:3-Niederlage der Leipziger in der Champions League bei Manchester City beobachtet und gleich einen Vergleich angestellt: "Die Voraussetzungen für Leipzig in Manchester sind vergleichbar mit unseren Voraussetzungen in Leipzig".

Wir können nicht nach Leipzig fahren und sagen, dass wir nur verteidigen. Wir brauchen eine Idee in der Offensive. Franck Schmidt

Da trifft es sich doch gut, dass Schmidt nach dem 0:0 gegen den VfL Bochum eine weitere Entwicklung im Defensivspiel seiner Mannschaft beobachten konnte. "Erwachsen" adelte er die Leistung seiner Mannschaft in diesem Bereich. Das in Leipzig einiges auf seine Abwehr zukommen werde, dessen ist sich Schmidt bewusst.

Einigeln werde man sich dennoch nicht. "Wir können nicht nach Leipzig fahren und sagen, dass wir nur verteidigen. Wir brauchen eine Idee in der Offensive und müssen Leipzig ein Stück weit überraschen, um es immer wieder zu binden, durch unser Umschaltspiel und durch Ideen, die wir mitnehmen", sagt Schmidt.

Damals noch Meister vor Leipzig

Schmunzelnd ließ es sich Heidenheims Trainer nicht nehmen, zu erwähnen, dass man 2014 als Meister vor Leipzig in die 2. Liga aufgestiegen war. "Das möchte ich schon nochmal betonen." Um dann aber realistisch anzufügen, dass seitdem die Schere durchaus weit auseinandergeklafft sei. Punktgleich waren die beiden Teams damals, der FCH hatte ein um drei Tore besseres Torverhältnis.

Ende 2023 haben sich die Kräfteverhältnisse tatsächlich etwas verändert: "Da treffen zwei Welten aufeinander. Da muss alles passen bei uns, um etwas mitzunehmen, sowie für Leipzig hätte alles passen müssen im Spiel bei Manchester City." Dennoch werden er und sein Team diese Partie annehmen, wie jede andere und auf zusätzliche Komponenten wie "Glück" und "Geschick" in der Verteidigung setzen.

Da treffen zwei Welten aufeinander. Da muss alles passen bei uns, um etwas mitzunehmen. Frank Schmidt über das Duell gegen Leipzig

Sein Stürmer Tim Kleindienst brauchte unter der Woche keine Sonderbetreuung, nachdem er die Riesenchance gegen den VfL Bochum in der 90. Minute vergab, da konnte Schmidt beruhigend einwirken. "Er hat eine Torchance vergeben - und er wird noch weitere Torchancen vergeben. Für mich ist es wichtig, dass Stürmer solche Chancen überhaupt haben. Das Außergewöhnliche ist doch, dass Tim Kleindienst in der 90. Minute, zum x-ten Mal einen Verteidiger so unter Druck setzt, sodass dieser den Fehler gemacht hat und er zu dieser Chance gekommen ist", sagt Schmidt über seinen Torjäger. Um diesen müsse man sich keine Sorgen machen.

Die Wahrnehmung darf sich nicht verschieben

Diese Szene sollte jedoch zu keiner falschen Wahrnehmung seitens der Fans führen, hebt Schmidt den Zeigefinger: Wenn die Wahrnehmung sei, dass man zwei Punkte liegengelassen habe, "dann ist das die falsche", so Schmidt deutlich. "Es wird für uns ein langer Kampf, ein langer Weg. Ich zitiere Steffen Baumgart, der von einem Schneckenrennen gesprochen hat, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben und indem es unfassbar schwierig ist, zu punkten."

Zwar könne man mit den Mannschaften im tabellarischen Dunstkreis auf Augenhöhe sein und auch gewinnen, manchmal müsse man aber auch mal einen Punkt mitnehmen. "Es ist unfassbar schwierig, in der Bundesliga zu punkten oder Dreier zu holen, speziell für uns als Aufsteiger", sagt Schmidt. Deswegen sei die Strecke das Entscheidende "und die Haltung, die wir haben."

Mit Ausnahme der Partien gegen Gladbach (1:2) und gegen Augsburg (2:5) habe seine Mannschaft stets alles investiert "und wird dann auch vom Gegner gelobt, wie unfassbar schwierig es ist, gegen uns zu spielen", sagt der FCH-Trainer. Schwierig zu bespielen sein möchte der FCH dann wieder in Leipzig.