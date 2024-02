Zu harmlos: Dortmund lässt Punkte in Heidenheim liegen

Nach drei Siegen in Folge kam Borussia Dortmund am Freitag beim 1. FC Heidenheim nicht über ein 0:0 hinaus. Die wehrhaften Ostalbstädter hatten dabei sogar die klareren Chancen.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt nahm nach dem 1:1 in Hoffenheim eine Änderung vor: Statt Beck (Bank) begann in der Offensive Pieringer. Sein Gegenüber Edin Terzic wechselte im Vergleich zum 3:1-Sieg im kleinen Revierderby gegen Bochum ebenfalls einmal: Statt Sancho (muskuläre Probleme) startete Bynoe-Gittens. Kobel, Brandt und Reus waren - wie Sancho - allesamt in Dortmund geblieben. U-19-Akteur Wätjen saß erstmals in der Bundesliga bei den Profis auf der Bank.

Kleindienst verzieht knapp - VAR kassiert Malen-Tor

Nach viel Ballbesitz in den ersten paar Minuten tat sich die Borussia gegen die früh und effektiv störenden Heidenheimer sehr schwer. Während der FCH nach Balleroberung schnörkellos nach vorne spielte, kam Dortmund spielerisch kaum zur Entfaltung. Ein schlimmer Fehlpass von Özcan, der am eigenen Strafraum zu Süle zurückspielen wollte, bescherte den Hausherren in der 14. Minute beinahe das 1:0. Der frei zum Abschluss kommende Kleindienst verfehlte das leere linke Toreck aber knapp.

Heidenheim blieb zunächst tonangebend - und Kleindienst war es, der wenig später per Kopf erneut nur sehr knapp verzog (18.). Die Westfalen taten sich auch in der Folge schwer, zu klaren Abschlüssen zu kommen - gingen Mitte der ersten Hälfte aber dennoch plötzlich vermeintlich in Führung. Nach resoluter Balleroberung von Meunier und Steilpass von Moukoko schob Malen ein (26.). Wegen knapper Abseitsstellung wurde der Treffer jedoch revidiert.

Dortmund fehlt die Durchschlagskraft

Erst in der Schlussphase vor der Pause kam Dortmund ein wenig besser ins Spiel. Außer einem Flatterschuss von Bynoe-Gittens, der Müller leichte Mühe bereitete (40.), erzeugte der BVB aber vor der Pause kaum Gefahr.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Dortmund spielerisch etwas überlegener, klare Torchancen blieben aber absolute Mangelware, weil Heidenheim im defensiven Zentrum weiter sehr solide verteidigte. Und bei den wenigen kleineren Gelegenheiten, wie von Bynoe-Gittens (56.), war Müller auf dem Posten.

Sessa und Schimmer verpassen knapp

Beide Trainer wechselten dann nach rund einer Stunde jeweils dreifach, bei Dortmund kam Pohlmann zu seinem Bundesliga-Debüt (59.). Bei den Hausherren musste Schmidt wenig später auch den angeschlagenen Beste ersetzen, Pick kam (70.).

Podcast Bundesliga Transfer-Check: Wer hilft Bayern sofort? Die Transfers der Bundesligisten auf dem Prüfstand. Wer hilft dem FC Bayern sofort weiter, warum kein neuer Sechser? Außerdem: Der "türkische Messi" Emre Mor zurück an alter Wirkungsstätte, Boateng ist zurück und Personalsorgen beim BVB. alle Folgen

Erst die Schlussphase hatte auf beiden Seiten noch ein paar Chancen in petto: Für die Westfalen zwangen Schlotterbeck und Füllkrug jeweils Müller zu einer Parade (79., 86.), auf der Gegenseite trudelte ein Kopfball von Sessa, den Schimmer zudem beinahe noch über die Linie hätte drücken können, nur knapp am Tor vorbei (90.+1). So blieb es bis zum Ende torlos.

Der FCH, der durch das Remis zum siebten Mal in Folge in der Bundesliga ungeschlagen blieb, gastiert am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Bremen. Für den BVB geht es einen Tag zuvor vor heimischem Publikum gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr).