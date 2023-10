Nach einem torreichen ersten Durchgang ist Pause in Heidenheim, der FC Augsburg beweist bei Thorups Debüt auf der Trainerbank bislang Moral. Nach dem Heidenheimer Doppelschlag gaben sich die Schwaben nicht auf und drehten die Partie - ebenfalls per Doppelschlag - in eine 3:2-Pausenführung. Doch das letzte Wort scheint in diesem Spiel noch nicht gesprochen.