Heidenheimer Test gegen Firmino-Klub vorzeitig abgebrochen

Der FC Heidenheim hat ein Testspiel gegen Al-Ahli Dschidda klar gewonnen - und konnte am Ende dennoch nicht zufrieden sein. Die Saudis wiederum erwiesen sich als undiszipliniert.

Ein Hauch von Champions League wehte schon im Stadion, als die Startelf von Al-Ahli auf den Rasen lief, immerhin stand da ein gewisser Roberto Firmino auf Platz. Der brasilianische Ballkünstler ließ dann im Spiel auch ab und an sein Können aufblitzen, allerdings reichte das bei weitem nicht aus, um den Bundesliga-Aufsteiger in Gefahr zu bringen.

Per Doppelschlag sorgte Pieringer (41., 43.) für eine komfortable Führung der Schwaben, die ihren Trainer aber dennoch nicht überzeugt hatten. Dem FCH mangelte es in einem Spiel auf überschaubarem Niveau an Überzeugung. Ein sauberes, klares Spiel, wie es etwa am Freitag in einer intensiven Einheit geübt worden war, war nicht zu sehen. Es fehlte die letzte Konsequenz - und das in fast allen Bereichen. Das zeigte sich besonders gut im Anlaufen.

Trotzdem hatten die Heidenheimer das Spiel im Griff, was auch in großen Teilen dem Gegner geschuldet war. Al-Ahli zeigte zwar in Ansätzen seine technischen Fertigkeiten - meist nur dann, wenn man Freiräume erhielt -, agierte aber dennoch sehr undiszipliniert.

Jaissle sieht undisziplinierte Hitzköpfe

Es wurde viel gemeckert und lamentiert, die hitzige Atmosphäre resultierte dann auch in Rudelbildungen - und das unter den Augen von Neu-Trainer Matthias Jaissle, der am Freitagabend seinen Vertrag beim Klub aus Dschidda unterschrieben hatte und sich nun ein Bild machte.

Der Ex-Salzburger-Coach sah dabei, wie seine künftigen Spieler immer wieder hitzköpfig agierten, sich untereinander verbal angingen und es in den Zweikämpfen zuweilen mit der Härte übertrieben.

Zwei Tore glückten den Saudis sogar (Boudebouz, 44.; Al-Majhad, 72,), doch die reichten nicht, um die klare Niederlage zu verhindern, denn auf Heidenheimer Seite trafen Thomalla (61.), Schöppner (67.), Theuerkauf (70.) und Dinkci (91.).

Womöglich wären noch ein paar Treffer mehr gefallen, denn ursprünglich sollte der Test zwei Stunden dauern. Dazu kam es aber nicht, weil es regnete und es auf dem Geläuf sehr rutschig wurde. Der Schiedsrichter entschied sich dazu, die Partie frühzeitig zu beenden, um das Verletzungsrisiko gering zu halten.