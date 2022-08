Heidenheim: Favorit wider Willen

Am Sonntag trifft der 1. FC Heidenheim auf Arminia Bielefeld und ist dabei dank ureigener Qualitäten mehr Favorit, als Trainer Frank Schmidt lieb sein dürfte.

Während sich der eine Klub noch in der vergangenen Saison mit dem FC Bayern in der Bundesliga duellierte, wird der andere langsam aber sicher zum Inbegriff der 2. Liga - und doch empfängt der vermeintlich kleine 1. FC Heidenheim den Ex-Bundesligisten am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) als Favorit.

"Aufstiegsfavorit sind sie für mich immer noch"

Neun Punkte aus vier Partien holte Heidenheim, Bielefeld keinen einzigen. Und trotzdem warnt FCH-Trainer Frank Schmidt vor den Ostwestfalen. "Sie haben einen guten Kader", versucht der 48-Jährige den Druck wieder Neu-Coach Daniel Scherning zuzuschieben. "Deshalb habe ich sie zu den Aufstiegsfavoriten gezählt und das sind sie für mich immer noch", betont Schmidt.

Der Favorit das sind immer die anderen - auch dank dieses Credos führt Schmidt die Heidenheimer seit der Saison 2014/15 durchgängig souverän durch die 2. Liga. Ein wenig erinnert diese Herangehensweise an den SC Freiburg und Trainer Christian Streich, wobei der erst seit rund zehn Jahren bei den Breisgauern an der Seitenlinie steht. Schmidt macht das in Heidenheim bereits seit 15 Spielzeiten.

Kleindienst ist wieder eine Option

Und so zählt das Team aus dem Osten Baden-Württembergs wieder mal weder zu den Aufstiegsanwärtern noch zu den Klubs, die um den Klassenerhalt bangen müssen. Auf ureigene Stärken kann sich Schmidt verlassen: Zuletzt überzeugte plötzlich wieder Denis Thomalla. Der Allrounder ist auch schon seit 2016 Teil der Heidenheimer Mannschaft, war zuletzt aber etwas außen vor. Beim Auswärtssieg gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) warf ihn Schmidt wieder rein, Thomalla traf und bekam die kicker-Note 2,5.

Am Sonntag kann der Trainer-Routinier aber auch wieder auf Torjäger Tim Kleindienst zählen, der in Franken erkrankt fehlte. Keine Option sind lediglich nach seinem Bänderiss Youngster Christopher Negele und Merveille Biankadi. Der Offensivspieler war bereits letzte Saison an 1860 München verliehen und will Heidenheim erneut verlassen, deswegen trainierte er schon länger nicht mehr mit.