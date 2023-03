Heidenheim-Coach Schmidt: "Sind jetzt auf den letzten 25 Metern"

Nach dem deutlichen Sieg gegen den KSC belohnte Trainer Frank Schmidt seine Mannschaft in der Länderspielpause mit einem freien Wochenende. Beim FCK soll nun der Aufstiegsplatz gegenüber dem HSV verteidigt werden.

Der 1. FC Heidenheim nähert sich kontinuierlich dem Aufstieg in die Bundesliga an. Nach dem deutlichen 5:2-Sieg gegen den Karlsruher SC sind es nur noch neun Spieltage bis zum Saisonende. Erstmals seit dem vierten Spieltag steht die Elf von der Ostalb sogar auf einem direkten Aufstiegsrang. Das Wort Aufstieg nimmt FCH-Coach Frank Schmidt dennoch nicht in den Mund. "Wenn man es mit einem 100-Meter-Lauf vergleicht, dann sind wir jetzt auf den letzten 25 Metern. Da kann noch viel passieren", warnt der 49-Jährige.

Trotz der starken Vorstellung gegen Karlsruhe will sich der gebürtige Heidenheimer nicht über die Unterbrechung aufgrund der Länderspiele beklagen. "Wenn man sieht, wie viel wir in den Spielen vor der Länderspielpause investiert haben, dann hat uns die Pause auf jeden Fall gut getan. Letzte Woche hatten wir, inklusive des Testspiels, fünf knackige Einheiten und natürlich haben wir am Wochenende frei gemacht."

Schmidt belohnt seine Mannschaft

Man könnte meinen, an der Brenz wird sich bereits auf dem bestehenden Erfolg ausgeruht - im Gegenteil. "Es ist einfach ein Geben und Nehmen. Die Mannschaft hat zuletzt so viel gegeben und investiert, dann ist es klar, dass sie auch die Zeit bekommt, um durchzuschnaufen", fährt Schmidt fort.

In der laufenden Trainingswoche schärfte der Trainer wieder die Sinne. "Wir haben jetzt diese Woche wieder das Pensum gesteigert, gerade gestern haben wir eine richtig gute Einheit gehabt, wo man gesehen hat, dass wir wieder auf Betriebstemperatur sind."

Kulisse Betzenberg: "Keiner macht sich in die Hose"

Damit der direkte Aufstiegsplatz am kommenden Spieltag gegenüber dem HSV verteidigt wird, sollte bestenfalls ein Sieg im Spitzenspiel in Kaiserslautern (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) herausspringen. Dort erwartet die Schmidt-Elf ein prall gefülltes Fritz-Walter-Stadion mit über 40.000 Zuschauern.

"Wir wissen, dass es eine hitzige Atmosphäre sein kann. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was auf dem Platz stattfindet", nimmt Schmidt seine Truppe in die Pflicht. Um aber gleichermaßen zu betonen: "Wir wissen um die Wucht der Zuschauer und des Stadions, aber deswegen macht sich jetzt keiner in die Hose."

Mit Aktivität und Ballsicherheit zum Erfolg

Schmidt erwartet mit Lautern einen Gegner, der sich besonders durch die "schnellen Außenbahnen, das Umschalten und ein sehr spielstarkes Mittelfeld" auszeichnet. Der Heidenheimer gibt die Richtung vor, wie diese Stärken erst gar nicht zur Entfaltung gebracht werden könnten. "Wir selbst müssen eine gewisse Aktivität haben" und "unnötige Ballverluste, die weh tun können, vermeiden."

Bei offensiv zuletzt öfter fahrig agierenden Pfälzern soll hinten möglichst die Null gehalten werden. "Wenn man die letzten Spiele des FCK nimmt, dann wird es uns guttun, dass wir hinten die Null halten, weil wir dann gute Chancen haben, das Spiel für uns zu entscheiden", lautet Schmidts Rechnung.