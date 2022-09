Heidenheim aus dem Nichts an die Spitze - Braunschweigs erster Saisonsieg gegen ratlosen Club

Der Tabellenführer am Freitagabend heißt Heidenheim, Düsseldorf musste sich im Verfolgerduell spät geschlagen geben. Aufsteiger Braunschweig feierte seinen ersten Saisonsieg gegen einen schwachen 1. FC Nürnberg.

Heidenheim gegen Düsseldorf - dem Sieger im Verfolgerduell winkte sogar die vorübergehende Tabellenführung. Nach Chancen auf beiden Seiten sorgte eine Standardsituation für die Führung der Hausherren. FCH-Akteur Beck und Zimmermann gingen beide zum Leder, letztlich war wohl der Düsseldorfer zuletzt am Ball (23.). Zwar hatte Heidenheim durch Beck zwei exzellente Gelegenheiten auf das 2:0, doch die Fortuna blieb dran und schlug ihrerseits nach einer Ecke zurück - Kownacki drückte das Leder in der 59. Minute über die Linie. Die Rheinländer waren danach einen Tick aktiver, doch ebenso wenig wie Heidenheim in der Lage, entscheidende Impulse zu setzen - bis zur 87. Minute. Kleindienst stellte aus dem Nichts auf 2:1, womit der FCH die Tabellenführung am Freitagabend erklomm.

Erster Löwen-Sieg: Kaufmann lässt Nürnberg schlecht aussehen

Mit den frisch verpflichteten de Medina und Benkovic wollte Braunschweig gegen den Club den ersten Saisonsieg erzwingen. Doch es waren die Nürnberger, die als erstes zuschlugen: Castrop stand in der 10. Minute goldrichtig und drückte das Leder über die Linie. Zwar antworteten die Löwen nur drei Minuten später in Person von Kaufmann mit einem Schuss ins kurze Eck, bei dem FCN-Keeper Mathenia nicht die allerbeste Figur machte. Die tonangebenden Franken ließen allerdings nicht locker und stellten dank Duah auf 2:1 (29.). Braunschweig blieb jedoch effektiv: Ujah sprang nach Mathenias Parade gegen Kaufmann das Leder vor die Füße - 2:2, gleichzeitig der Pausenstand. Die Löwen hatten nun endgültig Blut geleckt: Pherai hämmerte das Leder aus der Distanz ins Dreieck (59.), drei Minuten später legte Kaufmann nach. Zu viel für Nürnberg: Auch in der Folgezeit fanden die fehlerbehaften Franken nicht mehr den roten Faden gegen aggressive und engagierte Braunschweiger, die jederzeit gefährlich blieben. Trotz Chancen auf beiden blieb es beim verdienten 4:2 für die Eintracht.