Heidenheim auf "Talfahrt"

Statt der nächsten Einheit stand für den Aufsteiger am Montag eine Teambuilding-Maßnahme auf dem Programm.

Aus Heidenheims Trainingslager in Natz/Südtirol berichtet Michael Pfeifer

Nach zweieinhalb knackigen Tagen mit insgesamt acht Einheiten konnten die Heidenheimer Profis am Montagnachmittag erstmals etwas durchschnaufen. Stattdessen stand als willkommene Abwechslung eine Teambuilding-Maßnahme auf dem Programm, bei der es für den Aufsteiger in eine ungewohnte Richtung ging: bergab. Aus rund 2000 Höhenmetern oberhalb von Brixen ging es in Mountain-Cars auf drei Rädern und mit ordentlich Speed und Spaß auf eine neun Kilometer lange Talfahrt.

Am späten Abend war schließlich Marnon Busch verspätet zur Mannschaft gestoßen. Der Nachzügler war zuletzt Vater geworden und hatte nach der Geburt seines Sohnes Matteo noch frei bekommen. Mit dem Rechtsverteidiger ist der aktuelle Kader damit vollzählig, nur der noch nach einem Kreuzbandriss in der Reha befindliche Elidon Qenaj fehlt noch. Sollte sich der FCH noch zusätzlich verstärken, dürfte dem Vernehmen nach noch ein weiterer Abwehrspieler dazustoßen.

Nachdem am Dienstag die Frühschicht um sieben Uhr gestrichen worden war, wurde der frischgebackene Papa vor der Vormittagseinheit von den Kollegen gebührend empfangen und durfte sich über eine wegen der enormen Hitze auf 80 Minuten reduzierte Einheit freuen.

Test gegen regionale südtiroler Auswahl

Nach dem zweiten Training am Nachmittag steht am Mittwoch eine Aktivierungseinheit mittags und abends das erste Testspiel gegen eine regionale südtiroler Auswahl (18 Uhr in Natz) auf dem Programm, der erste Wettkampf als Erstligist.